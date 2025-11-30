fechar
Economia | Notícia

Vendas no varejo total crescem 1,9% na Black Friday ante 2024, segundo ICVA

Entre os macrossetores, Serviços se destacou com alta de 10,8%, impulsionado pelo crescimento expressivo de Turismo & Transporte (18,6%)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/11/2025 às 13:54
Foto ilustrativa de uma loja anunciando Black Friday.
Foto ilustrativa de uma loja anunciando Black Friday. - Paulo Pinto/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

As vendas no varejo total brasileiro cresceram 1,9% na Black Friday deste ano em relação ao mesmo dia de 2024, menor avanço desde 2019, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).

O resultado reflete a alta de 16,1% no e-commerce, que bateu recorde no número de transações, compensado parcialmente por uma retração de 1,9% no varejo físico.

A Cielo destaca que embora seja o menor avanço desde 2019, desconsiderando 2020, quando o indicador recuou por conta da pandemia, o resultado ocorre sobre uma base excepcionalmente elevada. No ano passado, a mesma data havia registrado alta de 16%.

"Além disso, 2024 e 2025 tiveram uma particularidade: ambos coincidiram com o dia de pagamento e liberação do 13º salário, o que tende a neutralizar esse efeito calendário", destaca.

Os dados sugerem que, no varejo presencial, houve uma diluição das compras ao longo das duas primeiras semanas de novembro, movimento observado pela Cielo antes da data, o que ajuda a explicar o menor crescimento na sexta-feira.

Já no digital, o padrão se manteve: pico de compras na virada da madrugada, forte concentração de transações online e tíquetes mais elevados. Foram 32,8 milhões de transações no dia, recorde histórico, ainda de acordo com a Cielo.

"Mesmo com um crescimento mais moderado na sexta-feira, a data continua sendo um termômetro preciso do varejo brasileiro - e reforça a importância de investir em tecnologia, integração de canais e estratégias orientadas por dados", afirma o vice-presidente de Negócios da Cielo, Carlos Alves.

Setores e pagamentos

Entre os macrossetores, Serviços se destacou com alta de 10,8%, impulsionado pelo crescimento expressivo de Turismo & Transporte (18,6%). Drogarias e Farmácias avançaram 6,1%. Já o setor de bens duráveis e semiduráveis registrou queda de 3,2%. A Cielo avalia que a retração em categorias de maior valor agregado pode estar relacionada ao ambiente de crédito mais restrito e ao elevado endividamento das famílias.

No e-commerce, todos os macrossetores cresceram: Serviços (19 4%), Bens Não Duráveis (10,6%) e Bens Duráveis e Semiduráveis (6 2%), consolidando o ambiente digital como protagonista da data.

Em relação à forma de pagamento, o crédito parcelado foi o produto com maior tíquete médio (R$ 813,67) no geral. Já no e-commerce, a modalidade representou 70,4% do faturamento com tíquete acima de R$ 1.100. No varejo físico, o débito à vista seguiu dominante em volume (58,6% das vendas), enquanto o Pix teve participação de 6,9% nas transações presenciais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Black Friday e pagamento do 13º devem movimentar até R$ 1 bilhão no comércio do Recife, diz diretor da CDL do Recife
BLACK FRIDAY

Black Friday e pagamento do 13º devem movimentar até R$ 1 bilhão no comércio do Recife, diz diretor da CDL do Recife
Black Friday: é possível aproveitar a data sem se endividar? Veja dicas de especialista
ENDIVIDAMENTO

Black Friday: é possível aproveitar a data sem se endividar? Veja dicas de especialista

Compartilhe

Tags