Black Friday e pagamento do 13º devem movimentar até R$ 1 bilhão no comércio do Recife, diz diretor da CDL do Recife

Para Paulo Monteiro, o cartão de crédito segue líder nas compras. Ele reforça que consumidores mantenham cautela para evitar endividamento

Durante entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta quinta-feira (28), o diretor institucional da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL), Paulo Monteiro, avaliou que a combinação entre Black Friday e pagamento da primeira parcela do 13º salário deve impulsionar significativamente as vendas no comércio da capital.

Segundo o representante da CDL, o período representa um dos momentos mais fortes do varejo no ano.

“Quando nós olhamos para o comportamento do comércio no Recife nesse final de ano, nós temos dois incursos muito fortes acontecendo ao mesmo tempo. A Black Friday, que se tornou uma data importante do varejo brasileiro, e a entrada da primeira parcela do 13º salário.”

Impacto até dezembro

Monteiro explicou que o impacto vai além do dia da promoção e tende a se estender até o fim do ano justamente por unir a Black Friday e o período de festas. “Essa combinação é extremamente relevante porque mexe diretamente com dois elementos que são chaves, que é a renda disponível e a intenção de consumo.”

A CDL projeta que a Black Friday movimente mais de R$ 2 bilhões em Pernambuco, sendo que o Recife deve concentrar cerca de 40% desse volume.

“Nós projetamos ter algo assim acima de 900 milhões, variando até 1 bilhão e alguma coisinha a mais de vendas só na capital pernambucana nesse período promocional.”

Cartão de crédito segue como principal forma de pagamento

Questionado sobre as formas de pagamento mais utilizadas pelos consumidores, Monteiro afirmou que o cartão de crédito ainda domina com folga, mesmo com o avanço do Pix.

“A principal forma de pagamento continua sendo o cartão de crédito. Eu acho que chega a mais de 80% das compras no Recife pagas através de cartão de crédito.” Segundo ele, a possibilidade de parcelamento mantém o cartão como o método preferido do consumidor.

Consumo consciente e risco de endividamento

O diretor da CDL também fez um alerta sobre compras por impulso, especialmente neste período de promoções e liberação do 13º.

“É preciso ter muito cuidado. Você não pode se deixar levar pelo impulso. É preciso haver controle e equilíbrio. As coisas não estão fáceis.”

Ele lembrou que gastos mal planejados comprometem o orçamento e afetam inclusive o próprio comércio. “O índice de negativação no Brasil é muito elevado por conta de excesso de compras. Esse endividamento repercute diretamente no comércio porque afeta a procura nas lojas e, consequentemente, você deixa de vender.”

Black Friday se estende, mas o dia principal ainda concentra maiores ofertas

Monteiro comentou que o Brasil transformou o conceito da data, que originalmente dura apenas uma sexta-feira nos Estados Unidos. Mesmo assim, a sexta-feira oficial segue sendo o ponto alto das promoções. “A maioria das empresas reserva para o dia de hoje as promoções mais especiais”, informa.

Ele destacou que o encurtamento das margens devido à Black Friday pode influenciar as vendas de dezembro, período tradicionalmente forte para o varejo. Entretanto, não vê impacto significativo no resultado final.

“Eu prefiro a data da Black Friday, a última sexta-feira de novembro. Não há um impacto muito grande, não.”

