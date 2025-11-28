Black Friday: é possível aproveitar a data sem se endividar? Veja dicas de especialista
Planejamento e atenção às necessidades são essenciais; economista alerta para impulsividade e golpes digitais, mas data pode ser bem aproveitada
Clique aqui e escute a matéria
Comemorada nesta sexta-feira (28), a Black Friday é um dos períodos mais aguardados do ano para o varejo, mas o entusiasmo com descontos pode gerar endividamento, consumo impulsivo e exposição a golpes.
A data pode ser bem aproveitada se houver planejamento e cuidados nas compras. Especialistas alertam, no entanto, que nem toda promoção é realmente vantajosa e que a Black Friday não é a única oportunidade do ano para adquirir produtos por preços mais baixos.
Ofertas não são exclusivas da Black Friday
O economista e planejador financeiro Danilo Miranda alerta que a sensação de urgência criada pela Black Friday nem sempre reflete uma real vantagem de preços. "O consumidor pode achar que a Black Friday é o melhor momento para comprar, mas não é verdade para todos os produtos", diz.
Ele explica que "em muitas categorias, há promoções tão boas (ou melhores) em outras épocas do ano", relembrando que não há necessidade de desespero. "Comprar só porque está em promoção é cair na armadilha da impulsividade", explica.
Black Friday pode ser positiva
Danilo reforça que a data pode ser usada de forma positiva se incorporada a uma estratégia financeira. Entre as práticas recomendadas, estão:
- Pesquisar preços com antecedência;
- Comprar apenas itens já previstos no orçamento;
- Antecipar gastos inevitáveis, como materiais escolares, itens para casa ou presentes de fim de ano.
"Desconto sem estratégia vira gasto, desconto com planejamento vira economia", sintetiza o economista. Segundo ele, olhar para a Black Friday como parte do planejamento evita decisões impulsivas e protege o consumidor de comprometer a renda futura.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Necessidade antes do preço
A principal mensagem do especialista é que, mesmo diante de ofertas chamativas, o consumidor deve colocar a necessidade em primeiro lugar, já que "a oportunidade só vale se o preço for realmente vantajoso para algo que já estava no seu planejamento". Danilo orienta:
- "Eu realmente preciso disso?"
- "Cabe no meu orçamento sem sacrificar outras prioridades?"
- "O preço está realmente mais baixo ou é 'metade do dobro'?"
Ele completa: "Black Friday consciente é aquela em que você leva vantagem, e não o contrário".
Cuidados com golpes e ofertas enganosas
Além de planejamento financeiro, o economista reforça o alerta para os riscos de fraudes, que aumentam nesta época do ano. Sites falsos, anúncios fraudulentos e perfis que simulam lojas oficiais são comuns, especialmente em canais não oficiais ou redes sociais.
Para se proteger, recomenda-se desconfiar de preços muito abaixo da média, comprar apenas em canais oficiais e checar dados como CNPJ, URL e reputação da empresa. Evitar clicar em links suspeitos é essencial para não cair em armadilhas digitais.