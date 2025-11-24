Golpe no Pix: Banco Central muda regra para rastrear e devolver valores roubados
Nova medida permite rastrear valores transferidos para outras contas por golpistas. Regra torna-se obrigatória para bancos em fevereiro de 2026.
*Com informações da Agência Brasil
Entrou em vigor a nova regra que facilita a devolução de transferências indevidas via Pix em casos de golpe. A medida aprimora o Mecanismo Especial de Devolução (MED) para dificultar a ação de criminosos que tentam esconder a origem do dinheiro.
Por enquanto, a adesão à nova funcionalidade é opcional para bancos e instituições de pagamento. No entanto, a partir de 2 de fevereiro de 2026, o cumprimento da regra será obrigatório para todo o sistema financeiro.
Rastreamento do dinheiro
A principal mudança resolve uma limitação antiga do sistema. Antes, a devolução dos recursos só podia ser feita a partir da conta que recebeu o Pix originalmente. O problema é que os fraudadores costumavam transferir o dinheiro rapidamente para outras contas, esvaziando a original antes que a vítima conseguisse fazer a denúncia.
Com a nova regra, será possível rastrear o caminho do dinheiro e realizar a devolução a partir de outras contas para onde os valores foram enviados.
As informações serão compartilhadas entre as instituições financeiras envolvidas, permitindo a recuperação dos recursos em até 11 dias após a contestação, segundo o Banco Central.
Quando acionar o MED
Criado em 2021, o Mecanismo Especial de Devolução é destinado exclusivamente a casos comprovados de fraude ou erros operacionais das instituições financeiras.
A ferramenta não deve ser utilizada para resolver desacordos comerciais, disputas entre terceiros ou erros do próprio usuário, como digitar a chave Pix errada ou enviar dinheiro para a pessoa incorreta por engano.