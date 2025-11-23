fechar
Preço do seguro auto varia 54% entre regiões do Recife em outubro enquanto seguro de moto chega a 11,8%

A pesquisa foi realizada pelo IPSA + IPSM (Índice de Preço do Seguro de Automóvel e Moto), desenvolvido pela TEx, parte da Serasa Experian

23/11/2025
Preço do seguro auto varia 54% entre regiões do Recife em outubro enquanto seguro de moto chega a 11,8% - GABRIEL FERREIRA/ JC IMAGEM

O Recife apresentou diferenças internas relevantes no preço do seguro em outubro, segundo o IPSA + IPSM – Índice de Preço do Seguro de Automóvel e Moto de outubro, desenvolvido pela TEx, parte da Serasa Experian. A Zona Norte registrou o maior valor no seguro auto, com 5,4%, enquanto a Zona Noroeste teve o menor índice, de 3,5%.

No seguro de moto, os valores variaram entre 9,7% na Zona Noroeste e 11,8% no Centro. A diferença no seguro auto chegou a 54%.

Características dos veículos também impactaram o desempenho em outubro. Modelos entre 6 e 10 anos registraram 6,8%, enquanto carros zero km ficaram em 3,0%. Na faixa de valor FIPE, veículos entre R$ 31 mil e R$ 50 mil chegaram a 8,2%, contra 2,9% nos modelos acima de R$ 150 mil. Elétricos ficaram em 4,6%, híbridos em 2,8%, gasolina em 3,6% e diesel em 3,1%.

Para Emir Zanatto, o impacto da localização em cidades como Recife é muito claro. “Diferenças estruturais entre regiões alteram a percepção de risco das seguradoras e influenciam o valor final do seguro. Consumidores informados conseguem tomar decisões melhores, especialmente com o apoio do corretor.”

No cenário nacional, o IPSA ficou em 4,9% e o IPSM em 9,7%, reforçando a dinâmica de duas velocidades entre automóveis e motos. Jovens entre 18 e 25 anos seguem registrando os maiores valores (8,7% / 15,4%), enquanto homens solteiros permanecem como o perfil com o maior índice.

Zanatto ressalta que “o corretor tem papel decisivo em traduzir esses dados para o consumidor e em apoiar escolhas mais adequadas, sobretudo em um mercado que apresenta diferenças tão marcantes entre regiões e perfis.”

