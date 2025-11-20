Leapmotor, marca chinesa da Stellantis, é o novo elétrico produzido em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a Leapmotor e o foco na eletrificação e hibridização, o Polo Automotivo de Goiana se posiciona na vanguarda da transformação da indústria

O Polo Automotivo de Goiana, Na Zona da Mata de Pernambuco, está prestes a se consolidar como um dos hubs industriais mais estratégicos da Stellantis na América do Sul. A montadora confirmou a produção da marca chinesa Leapmotor no Brasil a partir de 2026, com foco em uma gama totalmente eletrificada e tecnológica.

O anúncio, feito por Herlander Zola, presidente da Stellantis para a América do Sul, durante coletiva no Salão Internacional do Automóvel em São Paulo, oficializa a Leapmotor como a quarta marca a ser fabricada em Goiana, que já abriga a produção de Jeep, Fiat e Ram.

Goiana lidera transição



A partir de 2026, a unidade pernambucana não apenas receberá a nova marca chinesa, mas também a tecnologia Bio-Hybrid, um pilar central na estratégia de descarbonização da Stellantis. A expectativa é que, entre 2025 e 2030, o Polo de Goiana incorpore seis novos produtos ao seu portfólio, reforçando sua relevância industrial e tecnológica para toda a região.

O investimento em Goiana é parte de um planejamento mais amplo, que prevê o lançamento de 16 novos modelos e atualizações em 2026, incluindo veículos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid, já presente em mais de 50 mil unidades de modelos como Fiat Pulse e Fastback e Peugeot 208 Hybrid e 2008 Hybrid.

A companhia já havia revelado que vai aplicar recursos da ordem de R$ 30 bilhões no País, entre 2025 e 2030. Desse total, R$ 13 bilhões vão ficar no Polo Automotivo de Goiana.

PRODUÇÃO EM PERNAMBUCO

Na planta de Goiana já foram produzidos dois milhões de carros na última década. A fábrica foi inaugurada em 2015 e possui capacidade produtiva de 280 mil veículos por ano, contabilizando mais de 14.7 mil colaboradores diretos e indiretos.

PLANOS DA STELLANTIS

A empresa projeta ser a primeira montadora na América do Sul a superar 1 milhão de veículos vendidos em um ano em 2025, consolidando sua liderança no mercado sul-americano. "Temos tudo para fechar 2025 como líder, com a picape Strada no topo, veículos híbridos em forte ascensão e liderança regional sustentada pelo portfólio mais competitivo do mercado", destacou Herlander Zola.

O executivo ainda antecipou os marcos importantes que a companhia planeja para 2026 nas demais plantas da região. O Polo de Betim (MG) completará 50 anos com um novo lançamento da Fiat; a planta de Porto Real (RJ) celebrará 25 anos iniciando a produção do Jeep Avenger; e o Polo de Córdoba (Argentina) começará a produção da Ram Dakota, marcando 30 anos e assumindo o protagonismo das picapes na região.

A unidade no Uruguai será fortalecida como hub estratégico de veículos comerciais, produzindo Jumpy, Expert e a nova linha Ducato. Com a adição da Leapmotor e o foco na eletrificação e hibridização, o Polo Automotivo de Goiana se posiciona na vanguarda da transformação da indústria automotiva brasileira.