Economia | Notícia

Polo Automotivo de Goiana ganha PD&I focado na Indústria 4.0

Projeto de P&D&I visa implementar arquitetura digital e integrada para transformar a manufatura, conectando robôs, sensores e análise de dados

Por JC Publicado em 07/11/2025 às 20:48 | Atualizado em 07/11/2025 às 20:50
O projeto conjunto é intitulado "Aplicação de Estratégias de Unified Namespace (UNS) para Digitalização Industrial na Cadeia Automotiva" - DIVULGAÇÃO

O Polo Automotivo de Goiana, um dos mais modernos da América do Sul, deu um passo decisivo em sua jornada de transformação digital. A Stellantis formalizou nesta sexta-feira (7) uma parceria estratégica com o SENAI – Departamento Regional de Pernambuco (SENAI-PE) e a Universidade de Pernambuco (UPE) para o desenvolvimento de um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) focado na Indústria 4.0.

A cerimônia de assinatura, realizada na própria planta, contou com a presença de representantes das três instituições e incluiu uma visita técnica para detalhar as áreas que receberão as primeiras aplicações da tecnologia.

O projeto conjunto, intitulado “Aplicação de Estratégias de Unified Namespace (UNS) para Digitalização Industrial na Cadeia Automotiva”, visa criar uma arquitetura digital padronizada e integrada para o fluxo de dados em tempo real. Essencialmente, a tecnologia UNS atua como uma espinha dorsal digital, conectando sistemas e equipamentos de diferentes áreas de produção de forma eficiente e segura.

“A digitalização é um caminho sem volta na indústria automotiva, e a Stellantis está na vanguarda dessa transformação,” afirmou Glauber Fullana, Vice-presidente Sênior de Manufatura da Stellantis para a América do Sul. “O projeto em Goiana nos permitirá integrar dados em tempo real, aumentar a previsibilidade, reduzir perdas e fortalecer a tomada de decisão baseada em inteligência operacional. Esse avanço eleva o nível tecnológico das nossas fábricas e cria bases sólidas para a manufatura do futuro.”

Impacto na produção 

A iniciativa, que conta também com a participação das fornecedoras CMA e CMP, será implantada inicialmente em cinco oficinas da planta de Goiana: Prensas, Funilaria, Pintura, Montagem e Energy Center. A integração irá conectar sensores e robôs a plataformas analíticas avançadas (como Power BI e Databricks) e ambientes em nuvem, viabilizando monitoramento contínuo, diagnósticos preditivos e a melhoria contínua dos processos.

Francis Ribeiro Jorge, Diretor do Polo Goiana, destacou que a inovação é um pilar da estratégia industrial da empresa. “Este projeto representa um avanço decisivo na jornada de digitalização e reafirma nossa visão de futuro: conectar tecnologia e sustentabilidade para transformar a manufatura. A iniciativa reforça o papel da Stellantis como catalisadora de competitividade, impactando toda a cadeia automotiva e contribuindo para o desenvolvimento industrial da região.”

Os parceiros acadêmicos e técnicos enfatizaram o papel da colaboração para o desenvolvimento regional.

Para Oziel Alves, Diretor de Inovação e Tecnologia do SENAI-PE, a iniciativa consolida o protagonismo da instituição ao impulsionar a transformação digital do setor com tecnologias avançadas de inteligência artificial e digitalização.

Já o Prof. José Roberto Cavalcanti, Vice-reitor da UPE, ressaltou a importância da parceria para a formação de talentos. “Com as atividades, conseguimos envolver docentes, pesquisadores e estudantes, com a oferta de ações que possam colaborar com o desenvolvimento tecnológico e social da região.”

O resultado esperado do projeto é uma arquitetura digital que seja interoperável, escalável e replicável para outras unidades da Stellantis e seus parceiros. A iniciativa não só consolida o Polo Automotivo de Goiana como referência em digitalização industrial na América Latina, mas também fortalece o ecossistema de inovação de Pernambuco como modelo de integração entre indústria e academia.

 
 
 
 
 
 

