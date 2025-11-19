fechar
Artesenato local ganha vitrine no RioMar com peças de Natal a partir de R$ 15

Até 24 de dezembro, loja colaborativa Artesanato de Talentos reúne peças produzidas por 20 artesãos das comunidades do Pina e de Brasília Teimosa

Por Emannuel Bento Publicado em 19/11/2025 às 12:01
Loja colaborativa Artesanato de Talentos inaugura edição de Natal no RioMar Recife
Loja colaborativa Artesanato de Talentos inaugura edição de Natal no RioMar Recife - RIOMAR/DIVULGAÇÃO

Com foco no empreendedorismo comunitário e na sustentabilidade, a edição de Natal da loja colaborativa Artesanato de Talentos foi inaugurada no Piso L1 do RioMar Recife, próximo à Renner, na Zona Sul da capital.

O espaço reúne peças produzidas por 20 artesãs e artesãos das comunidades do Pina e de Brasília Teimosa. Entre os itens disponíveis estão guirlandas, árvores de Natal, presépios, toalhas de mesa, guardanapos e souplats, com preços que vão de R$ 15 a R$ 350.

A expectativa é movimentar cerca de R$ 100 mil em vendas até 24 de dezembro. A loja acompanha o horário do shopping: de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h.

Empreendedorismo comunitário

RIOMAR/DIVULGAÇÃO
Loja colaborativa Artesanato de Talentos inaugura edição de Natal no RioMar Recife - RIOMAR/DIVULGAÇÃO

A ação é uma parceria do RioMar Recife com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e o Instituto Fecomércio-PE, oferecendo opções de decoração natalina, mesa posta e outros itens típicos das festas de fim de ano.

"As peças disponíveis valorizam o talento, são únicas e cheias de significado. Elas são produzidas com técnicas artesanais e materiais reciclados e deixam as festas de final de ano ainda mais especiais", afirma a diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, Lúcia Pontes.

"Além da exclusividade, toda a renda das vendas é revertida para as empreendedoras e empreendedores, que podem comercializar seus produtos em um espaço sem custo no shopping".

Histórico

Criado em 2015, o Artesanato de Talentos costuma ativar lojas no RioMar Recife em datas festivas e períodos de grande movimento, como o Carnaval e o São João. Além da exposição e venda das peças, os participantes recebem formação em gestão, montagem de vitrine, precificação, atendimento ao cliente e marketing digital, entre outros conteúdos.

"A loja do Artesanato de Talentos celebra a criatividade dos nossos artesãos. Nesta edição, além das peças natalinas, o público também encontrará artigos especiais para presentear, ampliando as possibilidades e fortalecendo ainda mais o trabalho local”, afirma Wilma Fonseca, secretária executiva do Instituto Fecomércio.

SERVIÇO
Artesanato de Talentos
Quando: até 24 de dezembro de 2025
Onde: Piso L1 do RioMar Recife, próximo da Renner
Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

