Artesenato local ganha vitrine no RioMar com peças de Natal a partir de R$ 15

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Até 24 de dezembro, loja colaborativa Artesanato de Talentos reúne peças produzidas por 20 artesãos das comunidades do Pina e de Brasília Teimosa

Clique aqui e escute a matéria

Com foco no empreendedorismo comunitário e na sustentabilidade, a edição de Natal da loja colaborativa Artesanato de Talentos foi inaugurada no Piso L1 do RioMar Recife, próximo à Renner, na Zona Sul da capital.

O espaço reúne peças produzidas por 20 artesãs e artesãos das comunidades do Pina e de Brasília Teimosa. Entre os itens disponíveis estão guirlandas, árvores de Natal, presépios, toalhas de mesa, guardanapos e souplats, com preços que vão de R$ 15 a R$ 350.

A expectativa é movimentar cerca de R$ 100 mil em vendas até 24 de dezembro. A loja acompanha o horário do shopping: de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h.

Empreendedorismo comunitário

Loja colaborativa Artesanato de Talentos inaugura edição de Natal no RioMar Recife - RIOMAR/DIVULGAÇÃO

A ação é uma parceria do RioMar Recife com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e o Instituto Fecomércio-PE, oferecendo opções de decoração natalina, mesa posta e outros itens típicos das festas de fim de ano.

"As peças disponíveis valorizam o talento, são únicas e cheias de significado. Elas são produzidas com técnicas artesanais e materiais reciclados e deixam as festas de final de ano ainda mais especiais", afirma a diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, Lúcia Pontes.

"Além da exclusividade, toda a renda das vendas é revertida para as empreendedoras e empreendedores, que podem comercializar seus produtos em um espaço sem custo no shopping".

Histórico

Criado em 2015, o Artesanato de Talentos costuma ativar lojas no RioMar Recife em datas festivas e períodos de grande movimento, como o Carnaval e o São João. Além da exposição e venda das peças, os participantes recebem formação em gestão, montagem de vitrine, precificação, atendimento ao cliente e marketing digital, entre outros conteúdos.

"A loja do Artesanato de Talentos celebra a criatividade dos nossos artesãos. Nesta edição, além das peças natalinas, o público também encontrará artigos especiais para presentear, ampliando as possibilidades e fortalecendo ainda mais o trabalho local”, afirma Wilma Fonseca, secretária executiva do Instituto Fecomércio.

SERVIÇO

Artesanato de Talentos

Quando: até 24 de dezembro de 2025

Onde: Piso L1 do RioMar Recife, próximo da Renner

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />