PF prende dono do Banco Master em investigação financeira; BC decreta liquidação da instituição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Operação mira crimes na venda do Master ao BRB; Banco Central encerra atividades da instituição após negar venda ao BRB

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (18), o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante uma operação que investiga suspeitas de crimes financeiros relacionados às negociações para a venda da instituição ao Banco de Brasília (BRB).

A ofensiva cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão.

Outro alvo é Augusto Lima, também sócio do Master. A defesa de Vorcaro ainda não se manifestou.

Segundo a Polícia Federal, Vorcaro foi detido quando tentava deixar o país em um jato particular no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), de acordo com informações divulgadas pela TV Globo.

BC decreta liquidação extrajudicial e encerra operação do Banco Master

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, medida que encerra definitivamente as operações da instituição e inviabiliza qualquer acordo de compra, inclusive a recente manifestação de interesse do Grupo Fictor, feita menos de um dia antes.

A liquidação também atinge a Master S.A. Corretora de Câmbio. A decisão foi assinada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, e coloca a EFB Regimes Especiais de Empresas como liquidante, com amplos poderes para conduzir o processo.

Negócios de risco e vetos anteriores

A liquidação já era considerada provável desde setembro, quando o BC negou a autorização para que o BRB adquirisse o Master. O modelo de negócios do banco era visto como arriscado:



emissão intensa de papéis garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC);



pagamento de taxas de captação muito acima do mercado;



compra de ativos de baixa liquidez, como empresas em dificuldades, precatórios e direitos creditórios.

Com o veto do BC e a crise crescente, o encerramento das atividades tornou-se inevitável.

O que significa a liquidação extrajudicial?

A liquidação extrajudicial é um regime aplicado em casos de insolvência irrecuperável ou graves infrações às normas do sistema financeiro. Com a decisão, o banco deixa imediatamente de funcionar, sendo retirado do Sistema Financeiro Nacional.

O liquidante nomeado pelo BC será responsável por vender ativos e tentar quitar, na medida do possível, os credores. Nesses casos, é acionado o FGC, que garante até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ e por instituição.

O processo não tem prazo definido: só termina por decisão do Banco Central ou por eventual decretação de falência.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

