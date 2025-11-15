João Campos envia à Câmara projeto que reduz alíquota do ITBI e estimula formalização de imóveis no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Projeto enviado à Câmara reduz a alíquota do ITBI no Recife e busca incentivar regularização de compras de imóveis para aliviar custos aos compradores

Clique aqui e escute a matéria

O prefeito João Campos informou, neste sábado (15), que encaminhou à Câmara Municipal do Recife um projeto de lei que prevê a redução da alíquota do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), tributo municipal cobrado no momento da compra e venda de propriedades.

A proposta busca incentivar a formalização das transferências imobiliárias na capital pernambucana.

Incentivo à formalização

Segundo o prefeito, a diminuição da alíquota foi pensada para facilitar a regularização tanto de aquisições já realizadas quanto das em andamento.

"Com isso, a gente não só incentiva a formalização nas transferências de imóveis, como também dá uma forcinha nesse momento, que geralmente envolve muitos gastos", diz o prefeito.

A gestão argumenta que a redução do imposto pode aliviar os custos envolvidos no processo de compra de um imóvel e ampliar a adesão ao procedimento formal.

João Campos lembrou que o município já adotou iniciativas fiscais semelhantes em outras ocasiões, com foco na regularização de bens e no estímulo à formalização de contratos.

Vigência e próximos passos

A nova alíquota só entrará em vigor após aprovação do projeto pela Câmara de Vereadores.

O prefeito recomendou que moradores que possuem contratos de compra de imóvel ainda não registrados fiquem atentos: caso a proposta seja aprovada, eles poderão oficializar a transferência pagando um imposto menor.

A expectativa da gestão é que a medida contribua para ampliar o número de imóveis formalizados na cidade e oferecer um incentivo adicional para quem ainda não concluiu o processo de regularização.