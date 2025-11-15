fechar
Economia | Notícia

Alckmin: "tínhamos 23% de produtos brasileiros com tarifa zero para EUA e, agora, 26%", diz

Alckmin afirmou ainda que o diálogo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, presidente dos EUA, foi importante para negociações

Por Estadão Conteúdo Publicado em 15/11/2025 às 15:22
O vice-presidente da República Geraldo Alckmin afirma que o governo vai continuar trabalhando para reduzir mais tarifas e que ainda há "uma avenida pela frente de trabalho"
MIGUEL PESSOA/ESTADÃO

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado, 15, que o País tinha até a ordem executiva do governo dos Estados Unidos publicada ontem, 23% de suas exportações para o país americano com tarifa zero. Após o anúncio, essa porcentagem de isenção passou para 26%.

"São US$ 40 bilhões em exportações aos Estados Unidos (números de 2024), desses, 42% tinham tarifa de 0 a 10% e 24% estão na seção 232, na qual nós e o mundo estamos iguais e só perdemos competitividade para empresas dos Estados Unidos. Sobraram 33% que são o problema", explica o ministro.

Ele diz que essa última parte é na qual o país perdeu competitividade para outros países exportadores.

Alckmin afirmou ainda que o diálogo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, presidente dos EUA, foi importante para negociações. Ele afirma que o governo vai continuar trabalhando para reduzir mais tarifas e que ainda há "uma avenida pela frente de trabalho".

Para ele, a tarifa de importação ainda vigente sobre o café brasileiro exportado aos EUA "não faz sentido".

 

