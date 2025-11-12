Ambev lança edital com investimento Recorde de R$ 67 milhões em cultura e esporte
O projeto consolida o apoio da Ambev a iniciativas que valorizam as paixões nacionais, com inscrições abertas até 30 de setembro de 2026
A Ambev anunciou o lançamento da segunda edição do Edital Ambev Brasilidades, com um aporte inédito de R$ 67 milhões destinado a impulsionar a economia criativa em todo o país. Este valor representa o maior investimento da história da companhia no setor, um aumento de 67,5% (ou R$ 27 milhões a mais) em relação ao primeiro edital, lançado em 2024.
"Da roda de samba a grandes festivais, do campinho a grandes estádios de futebol, a Ambev sempre esteve presente nas paixões nacionais. O resultado do primeiro Edital Brasilidades foi tão positivo que, nesta segunda edição, estamos trazendo o maior investimento da história da companhia em incentivo à cultura e esporte”, afirmou Leandro Mendonça, diretor de Experiential e Patrocínio da Ambev.
Os projetos a serem selecionados deverão representar a pluralidade brasileira, abrangendo uma vasta gama de áreas.
Cultura: música, dança, audiovisual, literatura, cultura urbana, gastronomia e festivais regionais.
Esporte: surf, futebol, artes marciais e tênis, incluindo propostas focadas na Copa do Mundo de 2026 que transformem as transmissões em experiências de grande impacto social.
No ano anterior, a companhia já havia destinado R$ 47 milhões a projetos de valorização cultural, como o Fundo Bora Cultura Preta. O primeiro edital Brasilidades apoiou 117 projetos, fortalecendo um amplo ecossistema de artistas.
"Queremos que esse edital, mais do que um incentivo, seja uma porta aberta para que milhares de brasileiros transformem seu amor pelo Brasil em legado", concluiu Mendonça.
Como participar
As iniciativas interessadas em obter o aporte financeiro da Ambev devem estar já aprovadas ou inscritas em mais de 20 Leis Estaduais de Incentivo à Cultura e ao Esporte no Brasil.
Edital Ambev Brasilidades 2026
Período de Inscrição: 11 de novembro de 2025 a 30 de setembro de 2026
Inscrições: Gratuitas, via plataforma Prosas.
Todo o processo de escolha, orientação e acompanhamento dos projetos apoiados será realizado diretamente pela plataforma.