Morre empresário Roberto Macêdo, ex-presidente da Fiec, aos 81 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Empresário e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) morreu nessa segunda-feira (10) em Fortaleza, por câncer

Clique aqui e escute a matéria

Morreu o empresário e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Roberto Proença de Macêdo, aos 81 anos, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira, 10, por complicações decorrentes de câncer.

Um dos mais importantes industriais do Brasil, era presidente do Conselho de Administração do Grupo J. Macêdo. Deixa esposa, quatro filhos, dez netos e três bisnetos.

A informação sobre a morte foi confirmada pelo Grupo J. Macêdo nesta manhã. A Fiec decretou luto oficial de três dias em razão da partida do ex-presidente da entidade. O velório está marcado para às 10 horas na funerária Ternura, com missa às 14 horas. Já o sepultamento deve ocorrer no Cemitério São João Batista, às 16 horas.

Em outubro deste ano, Universidade Federal do Ceará (UFC) aprovou a concessão do título de Doutor Honoris Causa ao empresário, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento industrial, social e para a aproximação entre a academia e o setor produtivo no Estado.

Por meio de nota, o Grupo J. Macêdo destaca o legado do empresário, marcado pela "generosidade, integridade, fé e sensibilidade nas relações humanas".

"Roberto Macêdo deixa um legado marcado pela generosidade, integridade, fé e sensibilidade nas relações humanas. Sua trajetória inspira todos nós a seguirmos firmes na construção de um futuro guiado pelos valores que sempre nortearam sua vida e o propósito da família Macêdo."

Homenagens: "Empresário de notável visão"

Entre as homenagens feitas ao empresário, destaque para o atual presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que enalteceu o legado de Roberto como líder classista.

"Empresário de notável visão e um dos mais importantes líderes da industrialização contemporânea do nosso Estado", disse, representando toda diretoria da entidade, presidentes dos sindicatos industriais, ex-presidentes ainda vivos, líderes e colaboradores do Sistema Fiec e de todos os industriais do Ceará.

Amigo pessoal de Roberto, Ricardo Cavalcante declara que sua partida é especialmente dolorosa, por se tratar de um "amigo, irmão, conselheiro constante e presença segura".

Sobre a gestão de Roberto à frente da Fiec, ele aponta que ela marcou uma transformação estrutural profunda, "dando à Federação agilidade, modernidade e coerência institucional".

"Roberto nos ensinou que para ser um grande líder, basta agir com verdade, serenidade e firmeza de princípios. Foi ele quem consolidou uma cultura de ética e austeridade a serviço do bem comum, deixando um legado que permanecerá como referência para todas as futuras gerações industriais do Ceará", afirma.

O presidente da Fiec finaliza dizendo: "Roberto Proença de Macêdo viverá em nossa memória, em nossas instituições e em nossos passos".

Legado de Roberto Macêdo na Federação das Indústrias Roberto Macêdo foi presidente da Federação das Indústrias entre 2006 e 2010, época em que a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) - atual Arcelor Mittal Pecém - foi inaugurada, em 2008. O empreendimento é até hoje a grande âncora do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

A CSP faz do Ceará um produtor e exportador de aço de alta qualidade. Naquele mesmo período, a indústria cearense se fortaleceu com a chegada de novos investimentos, especialmente da indústria de calçados.

Em 2006, as exportações de produtos industrializados representaram 68% do total, demonstrando uma mudança na estrutura produtiva do Estado.

Roberto Macêdo, ex-presidente da Fiec e presidente do Conselho de Administração do Grupo J. Macêdo - AURÉLIO ALVES

Governo e Prefeitura lamentaram morte

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) lamentou a morte do industrial e destacou sua trajetória "marcada pela visão empreendedora, integridade e compromisso com o desenvolvimento do país".

"Deixa um legado de trabalho, inspiração e exemplo para todos nós. Nossos sentimentos à família e aos amigos neste momento de dor", escreveu.

Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) também lamentou o ocorrido. "Contribuiu por décadas para o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. Aos amigos e familiares, desejo serenidade neste momento delicado", escreveu nas redes sociais.

Sinônimo de imponência e beleza, a mansão de mais de 10 mil metros quadrados (m²) pertencente à família J. Macêdo era o grande destaque da rua Visconde de Mauá, em Fortaleza, e sede de edições da CasaCor Ceará, entre 2009 e 2019.

Projetado pelo renomado arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi, em 1969, o jardim da casa conta com assinatura de Roberto Burle Marx. Os recursos paisagísticos contemplam um conjunto de plantas e lagos.

O local foi moradia da família do empresário Benedito Dias de Macêdo até 1975, quando passou a pertencer ao grupo J. Macêdo. Após reforma, em 1978 passou a sediar a sede do grupo até 2003.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

