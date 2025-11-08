Pfizer fecha acordo para adquirir desenvolvedora de medicamentos para obesidade Metsera

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A farmacêutica Pfizer concordou comprar a Metsera por até US$ 10 bilhões, superando a Novo Nordisk em uma acirrada disputa de propostas

A gigante farmacêutica americana Pfizer assinou um acordo para adquirir a desenvolvedora de medicamentos para obesidade em estágio de desenvolvimento Metsera Inc., vencendo uma guerra de lances contra a Novo Nordisk, a farmacêutica dinamarquesa por trás dos tratamentos para perda de peso Ozempic e Wegovy.

A Metsera, com sede em Nova York, não tem produtos no mercado, mas está desenvolvendo tratamentos orais e injetáveis. Isso inclui alguns tratamentos potenciais que podem visar campos lucrativos para obesidade e diabetes.

O acordo ocorre enquanto a Pfizer tenta desenvolver sua própria participação nesse mercado, vários meses após encerrar o desenvolvimento de um potencial tratamento em pílula para obesidade.

Em um comunicado emitido na sexta-feira, a Metsera disse que a Pfizer adquirirá a empresa por até US$ 86,25 por ação, consistindo em US$ 65,60 por ação em dinheiro e um direito de valor contingente que dá aos detentores pagamentos adicionais de até US$ 20,65 por ação em dinheiro.

A Metsera citou riscos antitruste nos EUA na oferta da Novo, dizendo em seu comunicado que o conselho determinou que os termos revisados da Pfizer representam "a melhor transação para os acionistas, tanto do ponto de vista do valor quanto da certeza de fechamento."

O acordo ocorre três dias após a Novo Nordisk aumentar as apostas em sua tentativa de superar a Pfizer, dizendo na terça-feira que ofereceria pagar até US$ 10 bilhões pela Metsera. Isso foi mais alto do que sua oferta anterior de até US$ 9 bilhões, que gerou um processo da Pfizer.

A Pfizer também havia alterado a oferta que fez em setembro de quase US$ 4,9 bilhões para fornecer mais dinheiro adiantado, disse a Metsera.

A Pfizer, com sede em Nova York, disse em um e-mail que estava satisfeita com os termos do acordo e espera concluir a transação logo após a reunião dos acionistas da Metsera em 13 de novembro.

A Novo Nordisk disse no sábado que não aumentaria sua oferta e deixaria a corrida para adquirir a Metsera.

O acordo proposto pela Novo envolvia pagar US$ 62,20 em dinheiro por cada ação da Metsera, acima de sua oferta anterior de US$ 56,50. A farmacêutica dinamarquesa planejava adicionar um pagamento de direito de valor contingente de US$ 24, outra melhoria em relação à sua oferta anterior, se certos marcos de desenvolvimento e regulamentação fossem alcançados.

