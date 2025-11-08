fechar
Economia | Notícia

Pfizer fecha acordo para adquirir desenvolvedora de medicamentos para obesidade Metsera

A farmacêutica Pfizer concordou comprar a Metsera por até US$ 10 bilhões, superando a Novo Nordisk em uma acirrada disputa de propostas

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/11/2025 às 17:14
Pfizer fecha acordo para adquirir desenvolvedora de medicamentos para obesidade Metsera
Pfizer fecha acordo para adquirir desenvolvedora de medicamentos para obesidade Metsera - divulgação / Pfizer

Clique aqui e escute a matéria

A gigante farmacêutica americana Pfizer assinou um acordo para adquirir a desenvolvedora de medicamentos para obesidade em estágio de desenvolvimento Metsera Inc., vencendo uma guerra de lances contra a Novo Nordisk, a farmacêutica dinamarquesa por trás dos tratamentos para perda de peso Ozempic e Wegovy.

A Metsera, com sede em Nova York, não tem produtos no mercado, mas está desenvolvendo tratamentos orais e injetáveis. Isso inclui alguns tratamentos potenciais que podem visar campos lucrativos para obesidade e diabetes.

O acordo ocorre enquanto a Pfizer tenta desenvolver sua própria participação nesse mercado, vários meses após encerrar o desenvolvimento de um potencial tratamento em pílula para obesidade.

Leia Também

Em um comunicado emitido na sexta-feira, a Metsera disse que a Pfizer adquirirá a empresa por até US$ 86,25 por ação, consistindo em US$ 65,60 por ação em dinheiro e um direito de valor contingente que dá aos detentores pagamentos adicionais de até US$ 20,65 por ação em dinheiro.

A Metsera citou riscos antitruste nos EUA na oferta da Novo, dizendo em seu comunicado que o conselho determinou que os termos revisados da Pfizer representam "a melhor transação para os acionistas, tanto do ponto de vista do valor quanto da certeza de fechamento."

O acordo ocorre três dias após a Novo Nordisk aumentar as apostas em sua tentativa de superar a Pfizer, dizendo na terça-feira que ofereceria pagar até US$ 10 bilhões pela Metsera. Isso foi mais alto do que sua oferta anterior de até US$ 9 bilhões, que gerou um processo da Pfizer.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Pfizer também havia alterado a oferta que fez em setembro de quase US$ 4,9 bilhões para fornecer mais dinheiro adiantado, disse a Metsera.

A Pfizer, com sede em Nova York, disse em um e-mail que estava satisfeita com os termos do acordo e espera concluir a transação logo após a reunião dos acionistas da Metsera em 13 de novembro.

A Novo Nordisk disse no sábado que não aumentaria sua oferta e deixaria a corrida para adquirir a Metsera.

O acordo proposto pela Novo envolvia pagar US$ 62,20 em dinheiro por cada ação da Metsera, acima de sua oferta anterior de US$ 56,50. A farmacêutica dinamarquesa planejava adicionar um pagamento de direito de valor contingente de US$ 24, outra melhoria em relação à sua oferta anterior, se certos marcos de desenvolvimento e regulamentação fossem alcançados.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags