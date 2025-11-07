Depois de 11 anos, RD Summit faz pausa em 2026 e só volta em 2027

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com 20 mil participantes, 300 palestrantes e 10 palcos, o RD Summit encerra edição histórica e anuncia pausa em 2026 antes de retornar em 2027

São Paulo - O RD Summit, maior evento de marketing e vendas da América Latina, anunciou nesta sexta-feira (7), em São Paulo, que não vai realizar edição em 2026 e voltará a acontecer apenas em 2027. O anúncio foi feito pelos organizadores no encerramento do evento e pegou todo mundo de surpresa. Exibiram um vídeo mostrando o sucesso da 11a edição e no final veio a notícia.

O vice-presidente da RD Station, Gustavo Avelar e a vice-presidente de RH e Marketing da TOTVS Vivian Broge subiram ao palco para explicar a interrupção temporária ao público. O executivo esclareceu que a decisão reflete a necessidade de um período de reestruturação após onze edições consecutivas.

“A gente fez esse ano o 11º RD Summit, o maior e melhor já realizado. Nós precisamos de uma pausa. Estamos nessa já há 11 anos e tem algumas coisas que a gente precisa revisitar. A gente volta em 2027. Nós sabemos a importância do RD Summit para vocês. Tem gente que tem a RD Summit literalmente tatuada e este ano aconteceu até um pedido de casamento", disse.

Vivian Broge também agradeceu ao público e reforçou o compromisso de voltar com um evento ainda mais inovador. “A gente conta com a compreensão de vocês para voltar ainda melhor, mais relevante. Se a gente chegou até aqui, a gente chegou com vocês. Desde Floripa até São Paulo, vocês nos ajudaram a construir a relevância desse evento", reconheceu.

"Em 2027, a gente vai voltar ainda mais contemporâneos, ainda mais atualizados, mostrando que o protagonismo de marketing e vendas mora no RD Summit. O melhor ainda está por vir", reforçou, repetindo o mote do filme exibido.

A pausa marca um novo ciclo para o evento, que nasceu em Florianópolis, em 2013, e se consolidou como referência em inovação, tecnologia e crescimento de negócios. Em sua 11ª edição, o RD Summit manteve a tradição de reunir profissionais de marketing, vendas, tecnologia e conteúdo de todo o Brasil, reforçando o papel do ecossistema RD como um dos mais vibrantes do setor.

Com o tema “Conexões que fortalecem negócios”, o RD Summit 2025 encerrou sua 11ª edição registrando 20 mil participantes por dia e mais de 200 mil leads gerados pelas marcas patrocinadoras, trouxe mais de 300 palestrantes que se dividiram em 10 palcos. Realizado pela RD Station, unidade de negócios da TOTVS, o RD Summit marcou a virada definitiva do marketing e vendas orientados por IA no Brasil — com aplicações reais, produtos, e conversas de fronteira sobre impacto, cultura e tecnologia.