Mutirão Limpa Nome: bancos promovem ação para renegociar dívidas em atraso; veja como participar
Iniciativa envolve mais de 160 instituições em todo o Brasil e permite negociação de cartões, cheque especial e crédito consignado
Consumidores com dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades podem aproveitar o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira para renegociarem suas dívidas.
A ação reúne mais de 160 bancos e instituições financeiras, além de parceiros como o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons, e acontece até o próximo dia 30.
Como participar do Mutirão Limpa Nome?
As negociações podem ser feitas diretamente pelos canais oficiais das instituições participantes ou pelo portal ConsumidorGovBr, serviço público e gratuito que conecta consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo.
Para usar a plataforma, é necessário ter conta Prata ou Ouro no Gov.br. Somente dívidas em atraso e sem bens dados em garantia, ou prescritas, podem ser negociadas. Além disso, financiamentos de veículos, motocicletas e imóveis não estão incluídos no mutirão.
Também é possível solicitar atendimento presencial nos Procons que participam da ação para negociar diretamente nos canais digitais dos bancos, ou em agências dos Correios participantes.
Como é feita a renegociação de dívidas?
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o mutirão oferece condições especiais, como parcelamento, descontos no valor total da dívida ou taxas de juros reduzidas para refinanciamento.
"Para as pessoas superendividadas o fluxo de negociação é diferente, pois exige maior compreensão das dívidas e apoio do Procon para a criação de um plano de pagamento", explica a entidade.
Para verificar seus débitos em atraso, o consumidor pode acessar o relatório atualizado do Banco Central chamado Registrato.
Dívidas que não são de bancos
Caso a dívida não seja com instituição financeira, é possível negociar pelo Feirão Serasa Limpa Nome, que oferece quitação de débitos com empresas de varejo, telecomunicações, energia, saneamento, universidades e financeiras.