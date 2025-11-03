Mutirão Limpa Nome: bancos promovem ação para renegociar dívidas em atraso; veja como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa envolve mais de 160 instituições em todo o Brasil e permite negociação de cartões, cheque especial e crédito consignado

Consumidores com dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades podem aproveitar o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira para renegociarem suas dívidas.

A ação reúne mais de 160 bancos e instituições financeiras, além de parceiros como o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons, e acontece até o próximo dia 30.

Como participar do Mutirão Limpa Nome?

As negociações podem ser feitas diretamente pelos canais oficiais das instituições participantes ou pelo portal ConsumidorGovBr, serviço público e gratuito que conecta consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo.

Para usar a plataforma, é necessário ter conta Prata ou Ouro no Gov.br. Somente dívidas em atraso e sem bens dados em garantia, ou prescritas, podem ser negociadas. Além disso, financiamentos de veículos, motocicletas e imóveis não estão incluídos no mutirão.

Também é possível solicitar atendimento presencial nos Procons que participam da ação para negociar diretamente nos canais digitais dos bancos, ou em agências dos Correios participantes.

Como é feita a renegociação de dívidas?

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o mutirão oferece condições especiais, como parcelamento, descontos no valor total da dívida ou taxas de juros reduzidas para refinanciamento.

"Para as pessoas superendividadas o fluxo de negociação é diferente, pois exige maior compreensão das dívidas e apoio do Procon para a criação de um plano de pagamento", explica a entidade.

Para verificar seus débitos em atraso, o consumidor pode acessar o relatório atualizado do Banco Central chamado Registrato.

Dívidas que não são de bancos

Caso a dívida não seja com instituição financeira, é possível negociar pelo Feirão Serasa Limpa Nome, que oferece quitação de débitos com empresas de varejo, telecomunicações, energia, saneamento, universidades e financeiras.

