Simone Tebet descarta reajuste do Bolsa Família e tarifa zero em 2026 e defende meta de inflação 'dura'

Ministra defende a rigidez da meta, admite que governo precisa de mais rigor fiscal e afirma que novas despesas não estão na mesa para o ano eleitoral

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB, afirmou que "não há nenhuma discussão em mudar a meta de inflação" e defendeu a manutenção da rigidez no controle dos preços. Em entrevista ao podcast Warren Política, divulgada nesta sexta-feira (31), a ministra, que é membro do Conselho Monetário Nacional (CMN), foi enfática: "Temos que ser duros mesmo na meta de inflação para mirar nela a todo custo".

Embora tenha defendido os compromissos eleitorais do presidente Lula, como a ampliação da isenção do Imposto de Renda, Tebet enviou um recado claro sobre os limites de gastos para o próximo ano.

Segundo a ministra, um reajuste do Bolsa Família e a implementação da tarifa zero para o transporte coletivo "não estão na mesa" para o orçamento de 2026. Ela justificou que o próprio Congresso Nacional não aceitaria aprovar os aumentos de receita necessários para bancar essas medidas em um ano eleitoral.

Críticas ao Arcabouço e elogios a governos anteriores

Tebet admitiu que o governo precisa ser "um pouco mais rigoroso" nos ajustes fiscais e que a revisão de gastos depende de mais parcerias com o Congresso Nacional.

Sobre a regra fiscal do governo, ela foi pragmática: "Ela [o arcabouço] é exequível, sustentável e a possível", mas admitiu que "não resolve o problema da dívida pública", apenas garante a sua estabilidade a partir de 2029.

A ministra também fez questão de elogiar as "importantes reformas" realizadas no país nos últimos oito anos, englobando os governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). Ela citou nominalmente a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o novo marco do saneamento, a reforma tributária e a autonomia do Banco Central como avanços para o país.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

