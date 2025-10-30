Clima do inverno inspira Natal do Tacaruna, que surpreende público com decoração sem vermelho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espírito natalino toma conta do Shopping Tacaruna. Este ano, o mall apresenta uma decoração inspirada no clima do inverno, sem a cor vermelha

Com o tema “Natal Tacaruna, tá contigo nesse encanto gelado”, o Shopping Tacaruna promete surpreender o público, transportando-o para um verdadeiro cenário mágico de neve, fantasia e diversão, tendo como atração principal uma pista de patinação no gelo. E acredite, toda magia do chamado espírito natalino estará emoldurada sem a presença da cor vermelha que tradicionalmente marca o Natal.



Não é por acaso que o conceito do tema da decoração natalina, produzida pela empresa Cipolatti, teve como base a fascinação do recifense pelo frio, um desejo quase coletivo em meio às altas temperaturas da capital pernambucana.

“O Tacaruna transforma esse imaginário em realidade com uma ambientação mágica e uma pista de patinação no gelo, que ganha destaque como o grande símbolo dessa temporada”, ressalta a superintendente do Shopping Tacaruna, Sandra Arruda.



Como acontece todos os anos, a abertura oficial da temporada de Natal do Shopping Tacaruna será realizada neste sábado (1º), com a tradicional chegada do Papai Noel, na Praça de Eventos, a partir das 17h. O público vai assistir gratuitamente a uma encenação natalina com atores patinando e um lindo show musical do bom velhinho, acompanhado por duas cantoras, um cantor e dois instrumentistas.



A apresentação do espetáculo será feita por Angélica Zenith, atriz, apresentadora e jornalista. A decoração de Natal ficará disponível para visitação até 2 de janeiro de 2026. O investimento do mall para o Natal 2025 é de R$ 2,5 milhões com a Cipolatti, a maior empresa do Brasil no segmento de decoração natalina, trazendo um tema inédito.

Decoração do Shopping Tacaruna - Danilo Catao

Mas o público do Tacaruna poderá visitar o Trono do Papai Noel, localizado no segundo piso, próximo à loja Kinitos, e tirar uma foto com o bom velhinho.



Patinação de Gelo



O elemento principal da decoração natalina é a pista de patinação no gelo, com 161 m², integrada ao cenário decorativo da Praça de Eventos, para a diversão do público. Com monitores especializados e equipamentos de segurança disponíveis, a atividade garante uma experiência inesquecível para crianças a partir dos 5 anos.



Já crianças de 2 a 4 anos podem brincar na pista de patinação num carrinho, com a ajuda de um monitor. A atração funcionará durante o horário do shopping e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria local, no valor de R$ 50 (30 min) ou R$ 60 (1 hora).



A decoração da Praça de Eventos é toda em branco e dourado, remetendo a um Natal nevado e fazendo alusão aos tons do retrofit do Tacaruna. Como destaque, a presença de uma árvore de Natal de 10 metros de altura sobre um gazebo, cujo interior conta com elementos decorativos.



Ursos polares, Papais Noéis, flocos de neve, bonecos de neve e uma grande estrutura iluminada com a expressão “HoHoHo”, além de um trenó para o público tirar fotos, completam o décor do espaço. A bilheteria e a área para a colocação dos patins e acessórios de proteção serão em uma casa natalina ao lado da pista.

Shopping Tacaruna aposta nos bonecos de gelo tipicos do Natal - Danilo Catao

Espetáculo “Encantos na Neve”



A pista de patinação no gelo da Praça de Eventos será palco para a apresentação teatral “Encantos na Neve”, com atores patinadores, encenando uma linda história de Natal, com assinatura da RA Produções.



Entre músicas, cores e emoções, o espetáculo, com seis personagens e o Papai Noel, convida o público a embarcar em uma viagem mágica pelo espírito natalino. Uma celebração à união, à esperança e ao verdadeiro sentido do Natal: a fé no amor e na bondade que transformam o mundo.



O espetáculo será apresentado, a partir das 18h, todos os sábados e domingos, de 1º de novembro até o domingo 21 de dezembro e mais a terça-feira (23 de dezembro). O acesso é gratuito.

Iluminação Externa



A superintendente do Shopping Tacaruna, Sandra Arruda, esclarece que para ampliar a experiência mágica do Natal para além dos corredores internos, o clima natalino foi levado para a área externa do empreendimento.

“A fachada da Avenida Agamenon Magalhães ganhou um lindo projeto luminotécnico, assinado pela empresa EcoLuz. A decoração com centenas de lâmpadas strobo, em composição com a fachada, vai garantir um espetáculo de luz visível à distância”, diz a executiva.



Mas através do acesso de pedestres da Praça Carlos Pinto, localizada na Avenida Cruz Cabugá, os clientes poderão atravessar um túnel de luzes e se encantar com elementos iluminados em formato de cristais de gelo, elemento que remete ao tema do Natal do Tacaruna neste ano.



Finalmente, no piso E6, onde se encontra o Taca Land Park, uma linda passarela de luzes forma um cenário especial para os clientes fazerem fotos. Já o Rooftop, área de lazer e entretenimento ao ar livre, localizado na cobertura do Edifício Garagem do mall, foi contemplado com uma árvore de Natal iluminada, medindo 20m de altura x 7,5m de diâmetro, mais iluminação nos pergolados e um presépio iluminado que ficará atrás do palco.

Decoração do Shopping Tacaruna não tem peças em vermelho. - Danilo Catao

Mundo Bita “Festa dos Bichos"



Em uma temporada mais que especial, o novo show do Mundo Bita “Festa dos Bichos” ganha uma versão natalina nos palcos para comemorar as festas de final de ano, no Shopping Tacaruna.



Com participação do Papai Noel, o espetáculo, que possui cenário e roteiro exclusivos, busca incentivar as crianças e suas famílias a explorarem o mundo maravilhoso da criatividade, com muita música, alegria e, claro, o encanto do Natal. O show será realizado no Rooftop do mall nos dias 6, 7, 13 e 14 de dezembro (sábado e domingo), às 17h. Os ingressos podem ser adquiridos na Bilheteria Digital.



Ateliê de Natal



Próximo à Praça Gourmet, no piso térreo, estará montado o Ateliê de Natal, um espaço decorado que vai oferecer oficinas criativas com monitoria (enfeites de árvores de Natal, cartinhas para o Papai Noel, entre outras), para as crianças.



A ideia é valorizar a experiência da família no mall. Dentro, haverá alguns cenários instagramáveis natalinos: simulando um globo de neve, uma mini piscina de bolinhas e árvores de Natal. O Ateliê de Natal funcionará do dia 1º de novembro a 28 de dezembro, diariamente, das 14h às 20h.



O acesso ao espaço custa R$ 5,00 e a renda será totalmente revertida para a Campanha Alimente a Vida realizada em parceria com a Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce). O pagamento será exclusivamente realizado através de PIX diretamente para a conta da campanha ou através da doação de 1 kg de alimento não perecível.



O Ateliê de Natal também oferece o Passatempo Interativo. Ao participar do Ateliê, cada criança receberá um livreto exclusivo com imagens natalinas para serem completadas com carimbos. Esses carimbos estarão espalhados em quatro lojas diferentes do mall (que serão alternadas a cada semana), e para encontrá-los será preciso seguir as dicas disponíveis no local.



A dinâmica funciona como uma “caça ao tesouro”, onde a criança desvenda pistas, visita as lojas indicadas e coleta os carimbos para completar as páginas do livreto. É uma ação que promove a circulação no mall e gamifica a experiência dos pequenos.



O Ateliê de Natal é um projeto idealizado pela jornalista Cláudia Bettini, influenciadora digital do @corujices, que é especializada em conteúdo infantil e familiar. “Buscamos a curadoria de uma profissional que tem esse olhar lúdico para inserir no Natal do Tacaruna manualidades e atrações culturais apropriadas para a primeira infância, com o objetivo de valorização da brincadeira, cultura e produção artesanal, estimulando as crianças a saírem das telas e terem contato com a arte”, destaca a gerente de marketing do Tacaruna, Yolanda Celeste.



Contação de histórias



Nos sábados, de 8 de novembro a 27 de dezembro, o Ateliê de Natal vai receber contações de histórias, das 16h às 17h, com o público sentado em almofadões no chão. A atividade será comandada por Ilana Ventura nos dias 22 de novembro e 20 de dezembro. Nos demais sábados, será Nati Melo, do Grupo Brincando de Imaginar. O acesso também custa R$ 5,00 e a renda será totalmente revertida para a Campanha Alimente a Vida.



Espetáculo Musical



Nos domingos 9, 16, 23 e 30 de novembro e 28 de dezembro, às 17h, o palco do Rooftop do Shopping Tacaruna receberá o espetáculo musical “Reino Gelado”. Em um reino distante e gelado, duas irmãs crescem unidas até que um poder extraordinário muda o destino das duas para sempre.



A mais velha, dotada da magia de criar gelo e neve, decide se afastar do mundo com medo de machucar quem ama. Quando seus dons saem do controle e o reino inteiro é tomado por um inverno sem fim, a irmã mais nova embarca em uma jornada para trazê-la de volta e devolver o calor à terra. O acesso é gratuito, sujeito à capacidade do espaço.