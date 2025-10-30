Atualização cadastral de rebanhos e propriedades é obrigatória em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Instituída pela Portaria Adagro nº 065, de 30 de outubro de 2024, a ação visa fortalecer o controle sanitário e o monitoramento da sanidade animal

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) convoca todos os criadores de animais para a campanha obrigatória de atualização cadastral de rebanhos e propriedades rurais, que acontece de 1 a 30 de novembro de 2025. A medida, que se tornou bianual (maio e novembro) desde 2024, é crucial para a manutenção do status de Zona Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação, conquistado pelo estado em 2025 junto à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Quem deve atualizar



Todo produtor com animais de importância para a agropecuária do estado deve atualizar sua ficha sanitária. Isso inclui informações sobre:

Bovinos (2,63 milhões de cabeças no estado)

Bubalinos

Caprinos (3 milhões de animais)

Ovinos (3,5 milhões de animais – o maior rebanho)

Suínos (75,1 mil animais)

Equídeos (94,3 mil animais)

Aves (comerciais e de subsistência - 60,9 mil animais)

Animais aquáticos

Abelhas

Penalidades



O criador que não comparecer para a atualização terá o cadastro bloqueado, ficando impedido de emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA) e sujeito a advertência e multa. Além disso, a irregularidade impede o acesso a créditos agropecuários.

A campanha pode ser realizada de duas formas:

Presencialmente: Em um dos 162 escritórios da Adagro espalhados pelo estado, incluindo aqueles que funcionam com o apoio das prefeituras.

Atendimento: dias úteis, das 8h às 17h.

Taxa: R$ 5,94 (a ser paga com boleto DAE).

Pela internet

Através do site www.adagro.pe.gov.br, acessando o Sistema de Integração Agropecuária - Siapec (www.siapec3.adagro.pe.gov.br). (Acesso exclusivo para produtores com cadastro atualizado na Adagro e no Siapec).

Geolocalização



Um dos pontos essenciais da atualização é a comprovação da localização da propriedade rural com as coordenadas geográficas. De acordo com o diretor-presidente da Adagro, Moshe Dayan Fernandes, a geolocalização é vital para a defesa agropecuária, permitindo uma "rápida resposta em caso de notificação de alguma doença". Produtores sem aparelho de GPS devem procurar o escritório da Adagro para orientação.

O produtor deve fornecer os seguintes dados atualizados:

Quantitativos de animais existentes (incluindo nascidos e mortos após a última campanha de maio), detalhados por espécie, sexo e faixa etária

Documento pessoal (CPF ou CNPJ)

Documento da propriedade.

Localização geográfica (coordenadas)

A Adagro, que registra 218,9 mil propriedades rurais e 259 mil produtores, mobiliza toda a sua equipe de fiscais e assistentes para garantir o sucesso da campanha. A superintendente de defesa e inspeção animal, Samy Bianchini, reforça o foco deste ano em obter um melhor índice de atualização para rebanhos de caprinos, ovinos e suínos, espécies de grande representatividade no Estado.