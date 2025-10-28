RioMar inaugura nova área de eventos em 10 de dezembro com investimento de R$ 17 milhões
Em construção no terceiro piso, o espaço vai receber debates, feiras e exposições. Abertura terá show de de Elba e Geraldo Azevedo para convidados
O RioMar Recife - liderado pelo Grupo JCPM - inaugura no dia 10 de dezembro uma nova área de eventos. O espaço recebeu R$ 17 milhões em investimentos e vai ampliar a vocação do shopping como hub social e de experiências. Localizado no Piso L3, o espaço terá 2,3 mil metros quadrados e foi pensado para receber os mais diversos formatos de eventos.
A estreia terá um show especial de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo para convidados. A data da abertura foi anunciada durante a coletiva de imprensa para apresentar o Natal 2025 do RioMar, que será aberto ao público nesta quarta-feira (29). A estrutura foi projetada para oferecer versatilidade, conforto e alto padrão.
"O RioMar se destaca como um hub de experiências, além de um destino para turistas de lazer e também de negócios. Recebemos bastante clientes de estados vizinhos como João Pessoa, Rio Grande do Norte e Alagoas", destaca a gerente de Marketing do RioMar, Denielly Halinski.
A nova área de eventos comporta até 1,4 mil pessoas no formato de feiras e 800 em plenária, além de contar com salas de apoio multifuncionais, copa e acesso independente. Para 2026, o RioMar já tem mais de 20 eventos de negócios programados.
Expansão gastronômica e reforço no mix
Além da nova área de eventos, o RioMar Recife amplia sua vocação para experiências com a criação de um novo Espaço Gourmet, atualmente em obras. Localizado acima da loja Freitas Varejo, o ambiente de 2,3 mil metros quadrados vai reunir restaurantes como Entre Amigos e Tio Armênio, com varanda e vista panorâmica para a cidade.
“Temos um ano de muitos desafios e conquistas. Estamos ampliando a área gourmet, criando um espaço de eventos com capacidade para 1.400 pessoas e trazendo novas operações que vão qualificar ainda mais o público que visita o RioMar”, destaca Henrique Medeiros, superintendente do shopping.
No Piso L3, chegam também o Lotti, de culinária italiana, e o Miss Koh, de gastronomia asiática, ambos com previsão de abertura entre o fim deste ano e o início de 2026. Os dois vão ocupar uma área de 750 m². Somadas, as novas operações reforçam um mix gastronômico que já conta com mais de 70 restaurantes.
O investimento em expansão se reflete também no varejo. Ao longo de 2025, o shopping inaugurou 16 novas lojas, entre elas Belê, We Pink, L’Occitane au Brésil, Vix-Paula Hermanny, Victor Hugo e Donaire, além da hamburgueria Burger do Nô. Outras 13 lojas passaram por retrofit e novas marcas estão confirmadas para 2026, incluindo Carolina Herrera, Fillity, Jorge Bischoff, Kopenhagen e Neoenergia, entre outras.
Considerando todos esses investimentos, o aporte no shopping este ano chega a R$ 34 milhões.