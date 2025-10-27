Caixa anuncia mudança nos sorteios das Loterias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os sorteios continuarão sendo realizados no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), que segue aberto à visitação

A partir do dia 3 de novembro de 2025, os apostadores das Loterias Caixa precisarão se atentar a uma alteração no calendário de sorteios. A Caixa Econômica Federal comunicou que, nesta data, entrarão em vigor novos horários para a realização dos concursos.

Apesar da mudança na grade de horários, os sorteios continuarão sendo realizados no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP). O local permanece aberto à visitação, com acesso gratuito para o público que desejar acompanhar os eventos presencialmente.

COBERTURA DIGITAL

Para os apostadores de todo o Brasil, a cobertura digital será mantida e ampliada. A Caixa assegura a transmissão em tempo real dos sorteios por meio de seu canal oficial no YouTube, onde os vídeos dos concursos ficam disponíveis para consulta posterior. Além disso, as transmissões ao vivo também serão veiculadas pelo canal da RedeTV! no YouTube.

A instituição ressalta que informações completas sobre regulamentos, resultados e os novos horários dos concursos estarão disponíveis no site oficial das Loterias Caixa.