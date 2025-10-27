fechar
Caixa anuncia mudança nos sorteios das Loterias

Os sorteios continuarão sendo realizados no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), que segue aberto à visitação

Por JC Publicado em 27/10/2025 às 19:17
A instituição ressalta que informações completas sobre regulamentos, resultados e os novos horários dos concursos estarão disponíveis no site oficial das Loterias Caixa - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A partir do dia 3 de novembro de 2025, os apostadores das Loterias Caixa precisarão se atentar a uma alteração no calendário de sorteios. A Caixa Econômica Federal comunicou que, nesta data, entrarão em vigor novos horários para a realização dos concursos.

Apesar da mudança na grade de horários, os sorteios continuarão sendo realizados no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP). O local permanece aberto à visitação, com acesso gratuito para o público que desejar acompanhar os eventos presencialmente.

COBERTURA DIGITAL

Para os apostadores de todo o Brasil, a cobertura digital será mantida e ampliada. A Caixa assegura a transmissão em tempo real dos sorteios por meio de seu canal oficial no YouTube, onde os vídeos dos concursos ficam disponíveis para consulta posterior. Além disso, as transmissões ao vivo também serão veiculadas pelo canal da RedeTV! no YouTube.

A instituição ressalta que informações completas sobre regulamentos, resultados e os novos horários dos concursos estarão disponíveis no site oficial das Loterias Caixa.

 
 

