Caixa criará Fundo Imobiliário para capitalizar Correios, diz presidente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo Carlos Vieira, a estatal de serviço postal possui mais de R$ 5,5 bi em imóveis, que seriam usados na operação para reestruturação

Clique aqui e escute a matéria

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, anunciou que o banco irá criar um fundo de investimento imobiliário (FII) como estratégia para capitalizar os Correios, estatal que está em processo de reestruturação financeira devido a prejuízos. A declaração foi feita em entrevista à Folha de S. Paulo.

"Só de imóveis, os Correios têm mais de R$ 5,5 bilhões", afirmou Vieira. Ele detalhou o mecanismo: "A ideia é fazer um fundo imobiliário. Você pega o bem físico e coloca no fundo, o investidor vai lá e eu alugo aquele bem."

A medida visa utilizar parte do vasto patrimônio imobiliário da estatal, muitos dos quais são imóveis operacionais, para gerar receita e injetar capital no caixa dos Correios. "Os Correios têm condições de fazer isso, uma série de imóveis são operacionais. Então eu capitalizo os Correios também com essa medida, e esses imóveis passariam a um fundo," completou o presidente da Caixa.

Na prática, o FII seria lastreado nos imóveis da estatal. Ao captar recursos de investidores que compram cotas do fundo, o dinheiro é direcionado aos Correios. O valor do aluguel dos imóveis, que continuariam a ser utilizados pela estatal, seria repassado aos investidores como forma de remuneração. O retorno médio de aluguel em Brasília, por exemplo, gira em torno de 0,4% do valor do imóvel, segundo Vieira.

REESTRUTURAÇÃO DOS CORREIOS

O plano de reestruturação dos Correios é baseado em três pilares: corte de despesas, diversificação de receitas e recuperação da saúde financeira. Além da criação do Fundo Imobiliário, essa recuperação também inclui a obtenção de empréstimos com instituições financeiras. O Governo Federal já definiu que o Tesouro Nacional atuará como garantidor de um crédito de R$ 20 bilhões destinado à estatal.