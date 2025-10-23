Caixa criará Fundo Imobiliário para capitalizar Correios, diz presidente
Segundo Carlos Vieira, a estatal de serviço postal possui mais de R$ 5,5 bi em imóveis, que seriam usados na operação para reestruturação
O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, anunciou que o banco irá criar um fundo de investimento imobiliário (FII) como estratégia para capitalizar os Correios, estatal que está em processo de reestruturação financeira devido a prejuízos. A declaração foi feita em entrevista à Folha de S. Paulo.
"Só de imóveis, os Correios têm mais de R$ 5,5 bilhões", afirmou Vieira. Ele detalhou o mecanismo: "A ideia é fazer um fundo imobiliário. Você pega o bem físico e coloca no fundo, o investidor vai lá e eu alugo aquele bem."
A medida visa utilizar parte do vasto patrimônio imobiliário da estatal, muitos dos quais são imóveis operacionais, para gerar receita e injetar capital no caixa dos Correios. "Os Correios têm condições de fazer isso, uma série de imóveis são operacionais. Então eu capitalizo os Correios também com essa medida, e esses imóveis passariam a um fundo," completou o presidente da Caixa.
Na prática, o FII seria lastreado nos imóveis da estatal. Ao captar recursos de investidores que compram cotas do fundo, o dinheiro é direcionado aos Correios. O valor do aluguel dos imóveis, que continuariam a ser utilizados pela estatal, seria repassado aos investidores como forma de remuneração. O retorno médio de aluguel em Brasília, por exemplo, gira em torno de 0,4% do valor do imóvel, segundo Vieira.
REESTRUTURAÇÃO DOS CORREIOS
O plano de reestruturação dos Correios é baseado em três pilares: corte de despesas, diversificação de receitas e recuperação da saúde financeira. Além da criação do Fundo Imobiliário, essa recuperação também inclui a obtenção de empréstimos com instituições financeiras. O Governo Federal já definiu que o Tesouro Nacional atuará como garantidor de um crédito de R$ 20 bilhões destinado à estatal.