fechar
Economia | Notícia

Prévia da inflação na RMR aponta leve deflação em outubro

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 para a Região Metropolitana do Recife (RMR) registra variação mensal de -0,03% em outubro de 2025

Por JC Publicado em 24/10/2025 às 14:08
No acumulado do ano, o IPCA-15 na RMR registra uma alta de 4,03%
No acumulado do ano, o IPCA-15 na RMR registra uma alta de 4,03% - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A Região Metropolitana do Recife (RMR) registrou uma variação mensal de -0,03% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) em outubro de 2025. O dado, divulgado pelo IBGE, indica uma "prévia" de deflação leve ou estabilidade em relação ao IPCA de setembro, que havia sido de 0,56%.

No acumulado do ano, o IPCA-15 na RMR registra uma alta de 4,03%. A maioria dos grupos que compõem o índice apresentou variações inferiores ao índice geral. Vestuário teve a maior alta mensal, com 1,02%, embora seu acumulado no ano (3,92%) esteja ligeiramente abaixo do índice geral.

Artigos de Residência registraram a maior queda mensal entre os grupos, com -0,87%, e acumulam uma retração de 0,82% no ano. Alimentação e Bebidas teve uma queda de 0,12% no mês e acumula alta de 3,38% no ano. Habitação recuou -0,09% em outubro, mas acumula uma alta expressiva de 6,41% no ano, superando o índice geral. Comunicação apresentou a segunda maior queda mensal, com 0,19%, e recuo de 0,18% no acumulado do ano. Educação manteve total estabilidade de preços em relação ao mês anterior, mas acumula alta de 5,72% no ano.

Coleta e abrangência

Para o cálculo referente a outubro de 2025, os preços foram coletados entre 16 de setembro e 13 de outubro, sendo comparados com os vigentes no período de 15 de agosto a 15 de setembro.

O indicador IPCA-15 abrange as famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e inclui nove regiões metropolitanas (incluindo a do Recife), além de Brasília e do município de Goiânia.


 
 

Leia também

Preços dos alimentos caem pelo 4º mês consecutivo e aliviam a inflação, aponta IBGE
ALIMENTAÇÃO

Preços dos alimentos caem pelo 4º mês consecutivo e aliviam a inflação, aponta IBGE
Inflação sobe 0,48% em setembro, diz IBGE
IPCA

Inflação sobe 0,48% em setembro, diz IBGE

Compartilhe

Tags