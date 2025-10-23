fechar
Economia | Notícia

Primeira viagem da Transnordestina é adiada; entenda os motivos

Viagem inaugural, que sairia de Bela Vista do Piauí às 10h desta sexta-feira, com destino a Iguatu, no Ceará, estava sendo aguardada com expectativa

Por JC Publicado em 23/10/2025 às 17:02
O orçamento total estimado da ferrovia gira em torno de R$ 15 bilhões. Uma parte relevante vem do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste
O orçamento total estimado da ferrovia gira em torno de R$ 15 bilhões. Uma parte relevante vem do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Transnordestina Logística (TLSA) comunicou nesta quinta-feira (23) o adiamento do início do transporte de cargas entre Piauí e Ceará. A operação, que marcaria uma fase de testes com carga real e estava prevista para a manhã de sexta-feira (24), foi suspensa devido à falta da Licença de Operação (LO) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e informou que o trecho da ferrovia está com as obras civis concluídas e possui autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a fase de "operações comissionadas". Todos os testes técnicos já teriam sido aprovados, e a TLSA afirmou que, junto ao Ministério dos Transportes, tem "não medido esforços para iniciar as operações o mais breve possível".

Ibama cita pendências técnicas

Procurado, o Ibama confirmou o embargo, alegando que ainda existem "pendências técnicas e documentais que impedem a devida conclusão do processo de licenciamento".

A viagem inaugural, que sairia de Bela Vista do Piauí às 10h desta sexta-feira, com destino a Iguatu, no Ceará, estava sendo aguardada com expectativa e seria acompanhada pelos governadores Rafael Fonteles (PI) e Elmano de Freitas (CE), além de diversas autoridades. O percurso de 585 quilômetros, estimado para ser concluído em cerca de 20 horas, deveria transportar uma carga de farelo de milho.

O carregamento seria realizado próximo ao futuro Terminal Intermodal de Cargas do Piauí (TIPI), da Transnordestina, e o descarregamento ocorreria nas proximidades do Terminal Logístico de Iguatu, em construção por empresários locais. Com o adiamento, todos os eventos agendados para os dias 24 e 25 de outubro foram cancelados.

Em nota, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) esclarece que, até o momento, não foi possível emitir a Licença de Operação (LO) referente à ferrovia de responsabilidade da Transnordestina Logística S.A., "uma vez que persistem pendências técnicas e documentais que impedem a devida conclusão do processo de licenciamento ambiental".

Segundo nota do Ibama, entre os principais pontos ainda não atendidos pelo empreendedor, destacam-se:

• Ausência de aprovação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), instrumento essencial para assegurar a adoção de medidas preventivas e de resposta a eventuais situações de emergência durante a operação da ferrovia;
• Ausência de manifestação favorável do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), considerando que o traçado da ferrovia afeta diretamente comunidades quilombolas; e
• A análise das informações complementares apresentadas pela empresa relativas ao Plano Ambiental de Operação (PAO) e ao atendimento das condicionantes ambientais, atualmente sob avaliação das equipes técnicas, protocolados respectivamente em 07/10/2025 e 15/10/2025.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"O Ibama ressalta que todas as análises técnicas vêm sendo conduzidas dentro dos prazos e procedimentos previstos e que os ajustes no cronograma de emissão da Licença decorrem exclusivamente da necessidade de garantir o cumprimento integral das exigências técnicas e legais que garantam a segurança socioambiental da operação". O Instituto reitera seu compromisso com "a legalidade, a transparência e a proteção socioambiental, assegurando que a Licença de Operação somente será emitida quando todas as exigências técnicas forem plenamente atendidas e quando for comprovada a viabilidade ambiental da operação da ferrovia".

OBRA COM 19 ANOS

Com 1.206 km de extensão, a ferrovia é um dos maiores projetos logísticos em andamento no Nordeste, completando 19 anos de execução do projeto, entre idas e vindas, a ferrovia enfim viu sair do papel sua primeira fase. Com cerca de 78% de avanço físico, a primeira fase tem 676 km prontos e 280 km em obras, divididos em seis lotes. 

A previsão é concluir a Fase 1 até 2027, conectando a ferrovia ao Porto do Pecém (CE). A Fase 2, com 151 km no Piauí, deve ser retomada no primeiro semestre de 2026 e finalizada em 2028. 

Em Pernambuco, com recursos assegurados no novo PAC, a expectativa do governo federal é iniciar a recuperação do trecho de Pernambuco com a contratação dos lotes 4 e 7, que abrangem os eixos Custódia–Arcoverde (73 km) e Cachoeirinha–Belém de Maria (53 km), totalizando quase 130 quilômetros de extensão e investimentos próximos de R$ 1 bilhão. O projeto inicial da ferrovia previa a ligação entre Piauí, Ceará e Pernambuco por meio de 1.728 km de trilhos. Em dezembro de 2022, nos últimos dias do governo Jair Bolsonaro, a CSN assinou um aditivo de contrato com o governo federal retirando o trecho Salgueiro–Suape do traçado. 

Espera-se que a Infra S.A. publique o edital até o dia 30 de outubro para dar continuidade às obras, com o objetivo de entregar o trecho que liga os municípios de Custódia e Arcoverde.

 

 
 

Leia também

Ferroviária x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Ferroviária x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão Ferroviária x Paysandu ao vivo online: confira onde assistir
Série B

Transmissão Ferroviária x Paysandu ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags