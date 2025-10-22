Saiba quais são os golpes financeiros mais comuns e como evitá-los

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Especialista da Sicredi Recife explica quem está mais vulnerável, como identificar, como evitar e o como proceder após um golpe financeiro

Em um mundo cada vez mais digital e conectado, a facilidade das transações e a conveniência da tecnologia vieram acompanhadas de um risco crescente: o dos golpes financeiros. Longe de serem truques ingênuos, essas fraudes se sofisticaram e, a cada dia, novas táticas são criadas por criminosos para enganar as vítimas e esvaziar contas bancárias ou roubar dados valiosos.

De falsas centrais de atendimento a links maliciosos e ofertas de investimento "milagrosas", as armadilhas estão por toda parte, mirando pessoas de todas as idades e níveis de conhecimento. A cada hora, mais de 4,5 mil pessoas são alvo de tentativas de golpes financeiros no Brasil, de acordo com dados do Instituto DataFolha divulgados em setembro de 2024.

O Gerente de Processos e Qualidade da Sicredi Recife, Thiago Felipe, conta que os golpes financeiros têm se diversificado bastante e que os mais frequentes são golpes de investimento, phishing, golpes de empréstimo e falsas lojas virtuais.

“Entre os golpes de investimento estão as promessas de alta rentabilidade em curto prazo, como as pirâmides financeiras. Já o phishing inclui tentativas de roubo de dados pessoais e bancários através de e-mails, mensagens de texto ou ligações falsas. Os golpes de empréstimo incluem as ofertas de crédito com condições muito vantajosas, mas que requerem pagamento antecipado e as falsas lojas virtuais dizem respeito aos sites fraudulentos que vendem produtos que nunca são entregues”, detalha.

Thiago explica que qualquer pessoa está sujeita a sofrer um golpe financeiro, mas que às vezes as circunstâncias cooperam para que a pessoa seja uma vítima. "Por exemplo, uma pessoa que está em déficit financeiro e desesperada por uma saída rápida está suscetível a cair em um golpe que ofereça uma solução fácil para quitar sua dívida. E de um modo geral pessoas que não possuem familiaridade com tecnologia e investimento estão entre as que mais caem em golpes financeiros", exemplifica.

Como identificar um golpe financeiro?

O Gerente de Processos e Qualidade afirma que alguns sinais de alerta podem ajudar a identificar potenciais golpes financeiros: "Se te oferecem ofertas muito vantajosas, se parece bom demais para ser verdade, desconfie."

"Outro sinal de alerta é a pressão para agir rapidamente. Golpistas costumam criar um senso de urgência, fazendo com que a pessoa se sinta pressionada a decidir por impulso. E desconfie também de empresas que não possuem informações claras sobre sua atuação, como CNPJ, endereço físico, ou telefone”, acrescenta.

Como evitar golpes financeiros?

Thiago ressalta que a prevenção é a melhor forma de evitar dores de cabeça com golpes financeiros. Para isso, ele reforça a necessidade da educação financeira.

"Investir nesse tipo de conhecimento ajuda a reconhecer ofertas fraudulentas. Também deve sempre verificar a reputação da empresa antes de investir ou fornecer informações pessoais e nunca fornecer informações pessoais ou financeiras por meio de e-mail e telefonemas não solicitados.”

O Gerente de Processos e Qualidade destaca que a Sicredi Recife mantém contato frequente com os associados por meio dos canais oficiais e redes sociais comunicando e alertando sobre novos tipos de golpes, assim como formas de evitá-los. "Além disso, nossos gerentes e especialistas estão sempre à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer orientações sobre segurança financeira”, acrescenta.

O que fazer quando já se caiu no golpe?

No caso de cair em um golpe financeiro, Thiago orienta a vítima a registrar a ocorrência em uma delegacia, no Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) e nas demais plataformas de proteção ao consumidor.

“Caso tenha fornecido informações financeiras, entre em contato imediatamente com a instituição que contém esses dados para proteger suas contas. Fique atento também a compras inesperadas e movimentações suspeitas em sua conta, analisando constantemente”, finaliza.

