Economia | Notícia

Privatizada em 2022, a Eletrobras anuncia que mudará o nome para Axia Energia

O novo nome da Eletrobras vem do grego e significa "valor", mas também remete à ideia de "eixo" ou aquilo que conecta, sustenta e gera movimento

Por JC Publicado em 22/10/2025 às 16:56 | Atualizado em 22/10/2025 às 16:56
A Eletrobras, agora Axia, é responsável por 17% da geração nacional e 37% das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN)
A Eletrobras, agora Axia, é responsável por 17% da geração nacional e 37% das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN) - DIVULGAÇÃO

Privatizada em 2022, a Eletrobras anunciou que mudará de nome para Axia Energia, e que a partir de 10 de novembro passará a ser negociada na B3 e na Nyse sob novos tickers (códigos).

A nova identidade, segundo a empresa, representa sua visão de futuro de uma companhia orientada por disciplina financeira, excelência operacional e geração de valor. Com isso, ela consolida o processo de transformação após tornar-se privada.

O novo nome vem do grego e significa "valor", mas também remete à ideia de "eixo" ou aquilo que conecta, sustenta e gera movimento.

Em comunicado, a companhia informou que "a alteração de marca não implica qualquer mudança nos compromissos contratuais, empresariais ou regulatórios".

A ELETROBRAS

Fundada em 1962, como Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras era uma estatal criada para coordenar todas as empresas do setor elétrico. Em 2022, foi privatizada, com o total de 81 usinas em operação, sendo 47 hídricas, 33 eólicas e uma solar. Ela é responsável por 17% da geração nacional e 37% das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN).


 
 

