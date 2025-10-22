Privatizada em 2022, a Eletrobras anuncia que mudará o nome para Axia Energia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O novo nome da Eletrobras vem do grego e significa "valor", mas também remete à ideia de "eixo" ou aquilo que conecta, sustenta e gera movimento

Clique aqui e escute a matéria

Privatizada em 2022, a Eletrobras anunciou que mudará de nome para Axia Energia, e que a partir de 10 de novembro passará a ser negociada na B3 e na Nyse sob novos tickers (códigos).

A nova identidade, segundo a empresa, representa sua visão de futuro de uma companhia orientada por disciplina financeira, excelência operacional e geração de valor. Com isso, ela consolida o processo de transformação após tornar-se privada.

O novo nome vem do grego e significa "valor", mas também remete à ideia de "eixo" ou aquilo que conecta, sustenta e gera movimento.

Em comunicado, a companhia informou que "a alteração de marca não implica qualquer mudança nos compromissos contratuais, empresariais ou regulatórios".

A ELETROBRAS

Fundada em 1962, como Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras era uma estatal criada para coordenar todas as empresas do setor elétrico. Em 2022, foi privatizada, com o total de 81 usinas em operação, sendo 47 hídricas, 33 eólicas e uma solar. Ela é responsável por 17% da geração nacional e 37% das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN).



