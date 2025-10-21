Futuro da energia limpa desafia setor elétrico e domina debates em seminário nacional no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cortes na geração solar e eólica preocupam investidores e concentram discussões no seminário que reúne governo, Eletrobras e especialistas em energia

Clique aqui e escute a matéria

No ano em que o Brasil sedia a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) e o mundo olha para o País como líder na transição energética, a produção de energia limpa enfrenta desafios. O futuro das fontes solar e eólica está na mesa. O tema dominou as discussões durante o 28º SNPTEE – Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, que começou domingo (19) e segue até esta quarta-feira (22), no Recife Expo Center.

Promovido pelo Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (CIGRE-Brasil) e organizado pela Eletrobras, o SNPTEE 2025 contou com a participação de representantes do Ministério de Minas e Energia (MME), do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), além de CEOs de 60 empresas, profissionais do setor, pesquisadores e acadêmicos.

“O setor elétrico passará por transformações ainda mais profundas nos próximos dez anos do que nas últimas décadas. Estar preparado para essa jornada exige inovação, criticidade técnica e a colaboração de todos os agentes”, afirma o presidente do CIGRE–Brasil, João Carlos Mello.

Corte na geração eólica e solar

“O curtailment é o assunto do momento”, diz João Carlos. Os curtailments são os chamados cortes na geração de energia elétrica decididos pelo ONS. Isso acontece quando existe um descompasso entre os momentos em que a energia é gerada e os momentos em que é mais consumida. Hoje, o operador do sistema prefere cortar as fontes renováveis, como solar e eólica, que são mais fáceis de desligar. Os desligamentos são medidas para evitar apagões por sobrecarga no sistema.

“Isso tem deixado os investidores desses projetos muito inseguros para fazer novos investimentos, o que é ruim para o próprio Nordeste, que é o grande polo desses empreendimentos. Por isso, discutimos aqui novas tecnologias para melhorar essa situação — tanto do ponto de vista regulatório quanto tecnológico”, destaca.

“Armazenamento, por exemplo, é um dos efeitos mitigadores, assim como novas linhas e tecnologias de transmissão. O curtailment tem sido um tema central. Tanto é que o Legislativo está analisando a Medida Provisória 1.304, enviada pelo presidente Lula, e elaborando a melhor forma de ampliá-la para tratar melhor esses problemas que estão acontecendo.”

Prejuízos bilionários

Levantamento da consultoria Volt Robotics, de janeiro a setembro deste ano, mostra que o prejuízo com os cortes na geração de energia renovável chegou a R$ 4,2 bilhões. As empresas mais afetadas foram usinas solares e parques eólicos nos estados de Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco.

João Carlos Mello, presidente do CIGRE–Brasil, alerta para os desafios e as transformações do setor elétrico na próxima década - Divulgação

As discussões sobre os prejuízos às empresas foram parar na Justiça, com pedidos de ressarcimento. Elas querem ter a mesma situação de hidrelétricas e termelétricas, que têm direito a compensação.

“A operação do sistema é um aprendizado. Nunca tínhamos passado por algo assim — uma participação tão grande das renováveis, 93% de geração no Nordeste”, afirma. Ele defende que é preciso buscar soluções para enfrentar os desafios do setor elétrico.

“Claro que precisamos de uma organização para isso, algo que acelere as soluções. Então, temos muita expectativa e esperança de avanços. Ao final do congresso, teremos constatações e balanços sobre o que foi discutido, e veremos que grande parte das cobranças se concentra justamente nesse tema (curtailment)”, conclui João Carlos.