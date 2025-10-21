fechar
Economia | Notícia

Paulo Câmara deixa presidência do Banco do Nordeste

Saída foi formalizada durante reunião do Conselho de Administração do BNB; Ex-governador de Pernambuco estava no cargo desde 2023

Por Pedro Beija Publicado em 21/10/2025 às 19:50
Ex-governador de Pernambuco, Paulo C&acirc;mara deixou a presid&ecirc;ncia do Banco do Nordeste (BNB) ap&oacute;s pouco mais de dois anos no cargo
Ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara deixou a presidência do Banco do Nordeste (BNB) após pouco mais de dois anos no cargo - Fernando Cavalcante/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações do Blog Dellas, de Terezinha Nunes

O ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara deixou a presidência do Banco do Nordeste (BNB) nesta terça-feira (21). A saída foi formalizada durante reunião do Conselho de Administração da instituição.

O diretor financeiro e de crédito, Wagner Antônio de Alencar Rocha, foi designado como presidente interino do BNB e passa a acumular o cargo com a função de conselheiro de administração, até que o Conselho delibere sobre a escolha definitiva da nova diretoria em 2025.

A decisão ocorre por encerramento do prazo de gestão de Paulo Câmara, conforme previsto no Estatuto Social do banco e na Lei das Sociedades por Ações.

Paulo Câmara estava à frente da instituição desde 2023, após ter recebido aval da Justiça para permanecer no cargo, mesmo enfrentando questionamentos baseados na Lei das Estatais devido à sua atuação recente em direção partidária. 

Segundo havia informado anteriormente o Ministério da Fazenda, a saída de Paulo Câmara foi tratada como decisão pessoal.

De acordo com interlocutores, existe expectativa de retorno de Paulo Câmara ao cargo em janeiro de 2026 — quando deixaria de haver impedimento legal — embora a instituição informe que os processos de sucessão estão em curso e deverão ser comunicados formalmente.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

 

Leia também

Dia do Nordestino: "O Banco do Nordeste não pode perder de vista a inclusão social", diz Paulo Câmara
ENTREVISTA

Dia do Nordestino: "O Banco do Nordeste não pode perder de vista a inclusão social", diz Paulo Câmara
BNB acelera em 2025 e tem patamar recorde de financiamentos, em dados preliminares
BANCO DO NORDESTE

BNB acelera em 2025 e tem patamar recorde de financiamentos, em dados preliminares

Compartilhe

Tags