BNB acelera em 2025 e tem patamar recorde de financiamentos, em dados preliminares

Analisando o período de janeiro a setembro de 2025, o volume de contratações cresceu 18,4% em relação ao mesmo período do ano anterior

Por JC Publicado em 02/10/2025 às 20:38
Presidente do BNB, Paulo C&acirc;mara
Presidente do BNB, Paulo Câmara - DIVULGAÇÃO/ BNB

O Banco do Nordeste (BNB) caminha para registrar o melhor ano de sua história de 73 anos. Números preliminares do terceiro trimestre de 2025 mostram que a instituição está em forte aceleração, com crescimento em todos os principais segmentos de atuação.

Analisando o período de janeiro a setembro de 2025, o volume de contratações cresceu 18,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$49,8 bilhões. Os desembolsos também apresentaram alta expressiva de 14,4%, chegando a R$47,5 bilhões.

O destaque é o crescimento do programa de microcrédito Crediamigo, que avançou 13,4%, com um total de R$9,7 bilhões liberados nos nove primeiros meses do ano.

Foco em pequenos empreendedores

O BNB tem redirecionado seu foco para a base da economia, seguindo uma estratégia de crescimento orientada para o desenvolvimento regional.

Desde 2024, o percentual de contratações destinadas a micro, pequenos e pequenos médios empreendedores saltou de 51% para 62% do total.

Apesar da priorização dos pequenos negócios, os segmentos tradicionais de infraestrutura e indústria também mantiveram crescimento em valores nominais. A média anual de recursos disponibilizados para o mercado subiu de R$44 bilhões (entre 2019 e 2022) para R$59 bilhões (entre 2023 e 2024).

“Estamos seguindo a orientação do presidente Lula de fazer o Banco crescer. Os resultados estão mostrando que esse é o caminho,” avaliou o presidente do BNB, Paulo Câmara. “A Região Nordeste tem crescido acima da média nacional e o BNB é um vetor importante desse novo momento.”

Os dados oficiais serão consolidados em breve, mas a prévia indica que 2025 será um ano de recordes históricos para o Banco do Nordeste.

