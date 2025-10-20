Gestão tributária ganha protagonismo e se consolida como pilar de sobrevivência das pequenas empresas
Especialista destaca que incluir impostos no planejamento financeiro torna o tributo ferramenta de estabilidade e competitividade empresarial
Clique aqui e escute a matéria
Muitos empresários ainda enxergam os impostos como um fardo, mas a realidade mostra o contrário: uma gestão tributária eficiente pode ser o fator decisivo para o crescimento e a sobrevivência das pequenas empresas.
Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Brasil conta atualmente com quase 15 milhões de Microempreendedores Individuais (MEIs).
Apenas no primeiro trimestre de 2025, foram registrados 1,4 milhão de novos pequenos negócios. Apesar desse avanço, apenas uma pequena parcela dos MEIs consegue evoluir para microempresas, e quase metade fecha as portas por falta de gestão financeira e planejamento tributário.
No atual ambiente de negócios, marcado por constantes mudanças regulatórias e pela necessidade de administração eficiente dos recursos, especialistas em contabilidade e planejamento tributário têm reforçado a importância de uma abordagem estruturada para garantir crescimento sustentável.
Nesse cenário, o tripé formado por finanças, gestão e tributos é apontado como base essencial para resultados consistentes no médio e longo prazo.
“Muita gente vê o imposto como vilão, mas ele faz parte do negócio. Se o empresário precificar corretamente, incluindo os tributos, ele não está perdendo, está apenas repassando. O que quebra uma empresa não é o imposto, é a falta de gestão”, afirma Azenate Xavier, contadora e fundadora da Azenate Xavier Soluções Contábeis, escritório especializado em contabilidade, gestão trabalhista e consultoria financeira.
Azenate explica que uma empresa saudável precisa incluir os tributos dentro da sua estrutura de custos, pois eles são previstos em lei.
“Podemos debater se a carga é alta ou baixa, mas o importante é que o empresário tenha consciência e se organize. Quando isso acontece, o imposto deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta de estabilidade”, reforça.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O planejamento tributário permite aos empresários escolher o regime fiscal mais vantajoso, evitar penalidades e reduzir custos operacionais. Além disso, empresas com boa organização contábil ganham credibilidade no mercado, maior facilidade para acessar crédito e competitividade em licitações públicas.
Reforma Tributária exigirá mais preparo das pequenas empresas
Com a Reforma Tributária prevista para ser implementada entre 2026 e 2032, Azenate Xavier alerta que é fundamental se preparar desde já. Ela reforça que o equilíbrio entre finanças, gestão e tributos é essencial para a sustentabilidade de qualquer negócio.
No campo das finanças, destaca a importância do controle do fluxo de caixa, da precificação adequada e do acompanhamento rigoroso das movimentações. Na gestão, ressalta o valor do planejamento estratégico, metas bem definidas e revisão constante de processos.
Já no aspecto tributário, o conhecimento sobre o regime fiscal, o cumprimento das obrigações legais e a correta inclusão dos impostos nos preços são fatores determinantes.
Em um ambiente onde muitos ainda temem a carga tributária, Azenate reforça: “O imposto não é o problema, a falta de gestão é. Empresas que entendem o tributo como parte natural da operação tornam-se mais organizadas e preparadas para crescer”.