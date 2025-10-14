Assespro e Softex se fundem e criam a Aponti no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente da Aponti, Yves Nogueira, destacou que o processo de integração foi planejado e maduro, sendo discutido há anos no ecossistema local

O setor de tecnologia do Nordeste passa por uma reformulação estratégica com o anúncio da criação da Aponti, a nova entidade que resulta da fusão entre a Assespro Pernambuco e o Softex Pernambuco. O lançamento foi oficializado nesta terça-feira (14).

A união visa fortalecer a representatividade das empresas de Tecnologia da Informação (TI) e ampliar o impacto do ecossistema de inovação na região. A Aponti já nasce como uma associação de grande porte, contando com 534 empresas associadas, incluindo gigantes como Accenture, Cesar e Avantia.

Segundo ele, a fusão responde a uma demanda das próprias empresas, já que 60% delas já eram associadas simultaneamente às duas instituições. "Com a unificação, os associados passam a contar com os serviços das duas em uma só estrutura, conectados com toda a gama de soluções", explicou o presidente. A Aponti será a regional da Assespro no Estado.

NASCIMENTO ROBUSTO

Com o atual número de associadas, a Aponti já é uma das maiores entidades do País em volume de empresas. Mais de 90% do Produto Interno Bruto (PIB) de T.I. de Pernambuco vem dessas associadas. No interior do Estado já são 60 empresas no Agreste e mais de 15 no Sertão.