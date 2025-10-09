Fórum no Recife debate economia circular e soluções sustentáveis para o Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento reunirá 150 líderes, empreendedores e especialistas internacionais entre os dias 16 e 17 de outubro, no Paço do Frevo e na Casa Marta Almeida

O Recife será palco, nos dias 16 e 17 de outubro, da segunda edição do Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC), um dos principais encontros regionais dedicados a discutir sustentabilidade, inovação e desenvolvimento inclusivo. O evento ocupará o Paço do Frevo e a Casa Marta Almeida, no Recife Antigo, reunindo cerca de 150 lideranças, entidades públicas e privadas e especialistas internacionais para debater soluções práticas voltadas ao futuro do Nordeste.

Mas, afinal, o que é economia circular?



Trata-se de um modelo que propõe reduzir o desperdício e reaproveitar recursos, substituindo a lógica do “extrair, produzir e descartar” por uma dinâmica que valoriza o uso eficiente dos materiais. Em vez de produzir novos produtos a partir de matérias-primas virgens, a economia circular incentiva o reuso, a reciclagem e a inovação, gerando impactos ambientais, sociais e econômicos positivos. Na prática, isso vai desde o reaproveitamento de resíduos da indústria têxtil até o design de embalagens recicláveis e a valorização de saberes locais.

Segundo Liu Berman, embaixadora do Movimento Reinventando Futuros, que organiza o fórum, a ideia é “conectar comunidades, empreendedores, artistas e governos para compartilhar experiências e fortalecer negócios sustentáveis”.

“A economia circular é uma ferramenta essencial para promover sustentabilidade, inovação e desenvolvimento regional. Cada painel, oficina e imersão é uma oportunidade de valorizar recursos locais e gerar impactos concretos para todo o Nordeste”, afirma Berman.

Um espaço para repensar produção e consumo

Com cerca de 60 horas de programação, o FNEC inclui plenárias, keynotes, debates, podcasts, oficinas e mentorias voltadas a empreendedores pernambucanos. As atividades acontecerão em pontos históricos do Recife, como o Paço do Frevo e o Pavilhão da França, com transmissões online pelo canal @NordesteEconomiaCircular.



Entre os nomes confirmados estão Ekaterina Egorova (especialista russa em economia circular), John Wesley Days Jr. (educador e artista multimídia com atuação na ONU), Milena Lumini (Fundação Ellen MacArthur), Daniel Coelho (secretário de Meio Ambiente de Pernambuco) e Ana Kariri, liderança indígena que defende modelos produtivos sustentáveis nas comunidades tradicionais.

A pré-abertura, no dia 15 de outubro, será restrita a convidados e contará com um keynote de John Wesley Days Jr., além de encontros com representantes da Sudene, FINEP, Consórcio Nordeste e Fundação Ellen MacArthur.

Mentorias, oficinas e redes de impacto

No dia 16, as atividades começam às 10h, com a mesa de abertura “Economias da Vida: Se não agora, quando?”, mediada por Liu Berman e com participação da indígena Ana Maria Kariri. No mesmo dia, acontece a mentoria “Reinventando Futuros”, desenvolvida em parceria com a A Roda Design Circular, voltada a empreendedores interessados em aplicar os princípios da economia circular em seus negócios.

O último dia do evento (17) terá workshops e oficinas criativas, incluindo o painel “Mulheres nas economias de impacto”, que destaca o protagonismo feminino na sustentabilidade e na inovação social.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30 de setembro, pelo site nordesteeconomiacircular.com.br





Recife como polo da sustentabilidade

A edição deste ano marca o retorno do fórum após a estreia em Salvador (2023) e faz parte da programação oficial do REC’n’Play, festival de inovação do Porto Digital. O objetivo é consolidar o Recife como polo estratégico da economia circular e das discussões sobre a COP30, que será realizada em Belém no próximo ano.

Para Milton Coelho, secretário nacional do Artesanato e do Microempreendedor Individual do Ministério do Empreendedorismo, o evento é um catalisador para transformar ideias em negócios reais:

“A economia circular é um caminho de inclusão produtiva e valorização do artesanato, da cultura e da criatividade nordestina, gerando impacto social e oportunidades para microempreendedores e pequenos negócios”, ressalta.

Com agenda definida até 2032, o Fórum Nordeste de Economia Circular passará pelos nove estados da região, promovendo encontros anuais e fortalecendo a transição para um modelo de desenvolvimento mais sustentável.

