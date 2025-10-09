Abertas as inscrições do Concurso Unificado de Pernambuco; confira o edital completo
Publicado no Diário Oficial desta quinta (9), edital oferece 460 vagas para níveis médio e superior com salários de até R$ 11,3 mil
Clique aqui e escute a matéria
O Governo de Pernambuco publicou nesta quinta-feira (9) o edital do Concurso Público Unificado (CPU/PE) no Diário Oficial do Estado e abriu as inscrições para o certame, que oferece 460 vagas em cargos de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 11.359,85.
Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), o concurso selecionará profissionais para diversos órgãos estaduais. Confira o edital abaixo.
Inscrições e taxas
As inscrições estarão abertas de 9 de outubro a 7 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site da FCC (www.concursosfcc.com.br). O pagamento deve ser feito até 10 de novembro. As taxas variam de acordo com o cargo:
- Ensino Médio: R$ 90,00
- Ensino Superior (exceto Gestor Governamental): R$ 130,00
- Gestor Governamental: R$ 190,00
Os candidatos só poderão concorrer a um único cargo por bloco e período de aplicação das provas.
Estrutura do concurso
O certame será realizado em duas etapas:
Provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;
Programa de Formação, apenas para cargos de Gestor Governamental.
As provas acontecem em dez cidades pernambucanas — Recife, Caruaru, Petrolina, Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Palmares, Carpina, Floresta, Salgueiro e Araripina.
As datas previstas são:
- Bloco 1 (nível superior específico): 14 de dezembro, pela manhã;
- Bloco 2 (nível superior geral): 21 de dezembro, pela manhã;
- Bloco 3 (nível médio): 21 de dezembro, à tarde.
A duração das provas será de cinco horas para nível superior e quatro horas para nível médio.
Vagas e blocos
As 460 vagas estão distribuídas em três blocos, conforme o nível de escolaridade e a formação exigida:
|BLOCO
|NÍVEL
|VAGAS AMPLA
|VAGAS PCD
|TOTAL
|1
|SUPERIOR (FORMAÇÃO ESPECÍFICA)
|226
|35
|261
|2
|SUPERIOR (QUALQUER ÁREA)
|111
|10
|121
|3
|MÉDIO
|70
|8
|78
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O Bloco 1 contempla cargos que exigem graduação completa em áreas ou especialidades específicas, conforme o edital. São eles:
- Analista de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (ARPE): Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Energia, Engenharia de Saneamento, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Direito e Tecnologia da Informação.
- Analista em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (ATI): Especialidades de Analista Consultor, Analista de Aplicações, Analista de Informações e Analista de Suporte — aceitam graduação na área de TI ou em qualquer área com pós-graduação em TI (mínimo de 360h).
- Analista em Gestão Ambiental (CPRH): Arquitetura e Urbanismo, Administração, Agronomia, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Florestal, Geografia, Geologia, Medicina Veterinária, Psicologia e Química.
- Analista Jurídico-Previdenciário (FUNAPE): Direito.
- Analista em Gestão Socioeducativa (FUNASE): Serviço Social, Nutrição, Pedagogia e Psicologia.
- Analista de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial (IPEM): Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Sistemas, Informática, Estatística e Direito.
- Gestor Governamental – Qualificação: Contador (SAD): Ciências Contábeis.
O Bloco 2 reúne cargos que exigem ensino superior em qualquer área de formação, sendo eles:
- Gestor Governamental (SAD, SCGE e SEPLAG) nas especialidades Administrativa, Controle Interno e Planejamento, Orçamento e Gestão;
- Analista em Gestão Previdenciária (FUNAPE).
O Bloco 3 é destinado a candidatos com ensino médio completo, com os seguintes cargos:
- Assistente em Gestão Ambiental – Especialidade: Assistente Administrativo (CPRH);
- Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial – Especialidade: Agente de Fiscalização (IPEM).
Confira mais detalhes do edital no Diário oficial de Pernambuco:
Salários e jornada
As remunerações variam conforme o cargo e a formação exigida:
- Gestor Governamental (SAD, SCGE, SEPLAG): até R$ 11.359,85;
- Analista em Gestão de TI (ATI): até R$ 9.906,00;
- Analista de Regulação (ARPE): até R$ 7.935,19;
- Analista em Gestão Previdenciária / Jurídico-Previdenciário (FUNAPE): R$ 5.354,54;
- Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial (IPEM): R$ 2.189,17.
Critérios de avaliação
Para ser habilitado nas provas objetivas, o candidato deve alcançar pontuação total igual ou superior a 200 nas provas de conhecimentos gerais e específicos.
Nas provas discursivas, o mínimo exigido será:
- 50 pontos para estudos de caso (nível superior);
- 60 pontos para redação (nível médio).
O Programa de Formação será aplicado apenas aos cargos de Gestor Governamental e ocorrerá no Recife, com caráter eliminatório.
Nomeação e validade
Os aprovados serão nomeados por ato do governador de Pernambuco, obedecendo à ordem de classificação. A validade do concurso é de um ano, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período.
A lotação dependerá do cargo e da escolha feita na inscrição. No caso dos gestores governamentais, o exercício poderá ocorrer em unidades centrais ou núcleos setoriais, conforme determinação da Secretaria de Administração (SAD) ou da Controladoria-Geral do Estado (SCGE).