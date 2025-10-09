Abertas as inscrições do Concurso Unificado de Pernambuco; confira o edital completo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Publicado no Diário Oficial desta quinta (9), edital oferece 460 vagas para níveis médio e superior com salários de até R$ 11,3 mil

Clique aqui e escute a matéria

O Governo de Pernambuco publicou nesta quinta-feira (9) o edital do Concurso Público Unificado (CPU/PE) no Diário Oficial do Estado e abriu as inscrições para o certame, que oferece 460 vagas em cargos de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 11.359,85.

Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), o concurso selecionará profissionais para diversos órgãos estaduais. Confira o edital abaixo.



Inscrições e taxas



As inscrições estarão abertas de 9 de outubro a 7 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site da FCC (www.concursosfcc.com.br). O pagamento deve ser feito até 10 de novembro. As taxas variam de acordo com o cargo:

Ensino Médio: R$ 90,00

Ensino Superior (exceto Gestor Governamental): R$ 130,00

Gestor Governamental: R$ 190,00

Os candidatos só poderão concorrer a um único cargo por bloco e período de aplicação das provas.

Estrutura do concurso



O certame será realizado em duas etapas:

Provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Programa de Formação, apenas para cargos de Gestor Governamental.

As provas acontecem em dez cidades pernambucanas — Recife, Caruaru, Petrolina, Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Palmares, Carpina, Floresta, Salgueiro e Araripina.

As datas previstas são:

Bloco 1 (nível superior específico): 14 de dezembro, pela manhã;

Bloco 2 (nível superior geral): 21 de dezembro, pela manhã;

Bloco 3 (nível médio): 21 de dezembro, à tarde.

A duração das provas será de cinco horas para nível superior e quatro horas para nível médio.

Vagas e blocos

As 460 vagas estão distribuídas em três blocos, conforme o nível de escolaridade e a formação exigida:

BLOCO NÍVEL VAGAS AMPLA VAGAS PCD TOTAL 1 SUPERIOR (FORMAÇÃO ESPECÍFICA) 226 35 261 2 SUPERIOR (QUALQUER ÁREA) 111 10 121 3 MÉDIO 70 8 78

O Bloco 1 contempla cargos que exigem graduação completa em áreas ou especialidades específicas, conforme o edital. São eles:

Analista de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (ARPE): Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Energia, Engenharia de Saneamento, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Direito e Tecnologia da Informação.

Analista em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (ATI): Especialidades de Analista Consultor, Analista de Aplicações, Analista de Informações e Analista de Suporte — aceitam graduação na área de TI ou em qualquer área com pós-graduação em TI (mínimo de 360h).

Analista em Gestão Ambiental (CPRH): Arquitetura e Urbanismo, Administração, Agronomia, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Florestal, Geografia, Geologia, Medicina Veterinária, Psicologia e Química.

Analista Jurídico-Previdenciário (FUNAPE): Direito.

Analista em Gestão Socioeducativa (FUNASE): Serviço Social, Nutrição, Pedagogia e Psicologia.

Analista de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial (IPEM): Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Sistemas, Informática, Estatística e Direito.

Gestor Governamental – Qualificação: Contador (SAD): Ciências Contábeis.

O Bloco 2 reúne cargos que exigem ensino superior em qualquer área de formação, sendo eles:

Gestor Governamental (SAD, SCGE e SEPLAG) nas especialidades Administrativa, Controle Interno e Planejamento, Orçamento e Gestão;

Analista em Gestão Previdenciária (FUNAPE).

O Bloco 3 é destinado a candidatos com ensino médio completo, com os seguintes cargos:

Assistente em Gestão Ambiental – Especialidade: Assistente Administrativo (CPRH);

Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial – Especialidade: Agente de Fiscalização (IPEM).

Confira mais detalhes do edital no Diário oficial de Pernambuco:

Salários e jornada



As remunerações variam conforme o cargo e a formação exigida:

Gestor Governamental (SAD, SCGE, SEPLAG): até R$ 11.359,85;

Analista em Gestão de TI (ATI): até R$ 9.906,00;

Analista de Regulação (ARPE): até R$ 7.935,19;

Analista em Gestão Previdenciária / Jurídico-Previdenciário (FUNAPE): R$ 5.354,54;

Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial (IPEM): R$ 2.189,17.

Critérios de avaliação



Para ser habilitado nas provas objetivas, o candidato deve alcançar pontuação total igual ou superior a 200 nas provas de conhecimentos gerais e específicos.



Nas provas discursivas, o mínimo exigido será:

50 pontos para estudos de caso (nível superior);

60 pontos para redação (nível médio).

O Programa de Formação será aplicado apenas aos cargos de Gestor Governamental e ocorrerá no Recife, com caráter eliminatório.

Nomeação e validade



Os aprovados serão nomeados por ato do governador de Pernambuco, obedecendo à ordem de classificação. A validade do concurso é de um ano, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período.

A lotação dependerá do cargo e da escolha feita na inscrição. No caso dos gestores governamentais, o exercício poderá ocorrer em unidades centrais ou núcleos setoriais, conforme determinação da Secretaria de Administração (SAD) ou da Controladoria-Geral do Estado (SCGE).



