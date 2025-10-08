Empresária se destaca como embaixadora da cachaça e abre caminhos para o destilado brasileiro no mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Radicada em Portugal, Raquel Lopes está à frente da Casa Cachaça, braço da importadora BRZ Select, que reúne cerca de 30 marcas brasileiras

Radicada em Portugal desde 2016 e à frente da Casa Cachaça, braço da importadora BRZ Select, a empresária Raquel Lopes tem se tornado uma das principais embaixadoras do destilado brasileiro no cenário internacional, articulando negócios, festivais e degustações que garantem espaço para a cachaça nas cartas de bares e restaurantes europeus.

"Internacionalizar a cachaça é mais do que exportar garrafas. É dar visibilidade a territórios, contar histórias e gerar oportunidades reais para quem produz no Brasil”, afirmou a empresária Raquel Lopes.

Empresária Raquel Lopes se destaca como embaixadora da cachaça e abre caminhos para o destilado brasileiro no mundo - divulgação / @muriongofilms

A Casa Cachaça, atualmente, reúne cerca de 30 marcas brasileiras, de pequenos alambiques familiares a rótulos premiados, oferecendo suporte em curadoria, distribuição, promoção cultural e formação de mercado.

Nos últimos dias, a empresária percorreu por seis países e 11 cidades diferentes. Em Madrid, na Espanha, esteve na Fruit Attraction 2025, uma das maiores feiras do setor de frutas e gastronomia do mundo; passando por Colônia, na Alemanha onde participou da Anuga, referência global do setor de alimentos; já em Paris explorou as novas conexões entre o destilado e a confeitaria no Salon du Chocolat; enquanto que em Dublin, na Irlanda, integrou a Missão do World Trade Center Lisboa, fortalecendo a ponte institucional entre Brasil e Europa.

Cachaça brasileira vem ganhando espaço nas cartas de bares e restaurantes europeus - divulgação / @muriongofilms

"Essa experiência foi uma oportunidade estratégica para mostrar ao público europeu que a cachaça vive um momento de valorização e reconhecimento mundial. O meu trabalho é dar visibilidade à diversidade da cachaça brasileira, conectando pequenos e médios produtores com novos públicos. A bebida tem qualidade para estar nas melhores cartas do mundo, mas ainda enfrenta barreiras de acesso e de imagem que só se vencem com presença, consistência e informação”, explicou Raquel Lopes.

III Festival da Cachaça na Praça

A terceira edição do Festival da Cachaça na Praça ocorreu na última terça-feira (7), na Rua Bom Jesus, no bairro do Recife, e contou com a participação de cerca de 30 rótulos de cachaça de várias regiões do Brasil.

“Eventos como o Festival Cachaça na Praça são fundamentais porque mostram a força da cachaça na sua origem. É daqui que partem as histórias e os sabores que apresentamos ao mundo”, afirmou a empresária.

Cachaça brasileira vem ganhando espaço nas cartas de bares e restaurantes europeus - divulgação / @muriongofilms

Aproveitando a vinda ao Brasil, Raquel Lopes irá visitar na próxima semana os alambiques pernambucanos Carvalheira e Sanhaçu, este localizado no município de Chã Grande. Já entre 19 e 24 de outubro, a empresária irá conhecer os engenhos históricos nas cidades de Areia, Alhandra e Mamanguape, além de participar do Brasil Cachaças 2025, em João Pessoa.

"A Paraíba é um território fundamental para a cachaça brasileira. Estar ao lado dos produtores locais é consolidar a conexão entre a excelência regional e a presença cada vez mais sólida da bebida no mercado internacional. Então, não se trata de vender um produto, mas de abrir caminhos para que a bebida seja compreendida e valorizada no lugar que merece estar. É preciso mostrar ao mundo que a cachaça é parte da nossa identidade. Quando alguém prova um rótulo que representamos, está também provando um pedaço da história do Brasil”, finalizou.