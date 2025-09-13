Dia da Cachaça: bebida vende 3 vezes mais que vodka no Brasil e versões mais baratas ganham espaço

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Levantamento da Scanntech mostra que, apesar do domínio do segmento premium, produtos de menor preço registraram crescimento no último ano e meio

Clique aqui e escute a matéria

Na véspera do Dia Nacional da Cachaça, celebrado neste sábado (13), uma nova pesquisa revela a força e as novas tendências de consumo da bebida-símbolo do Brasil. De acordo com um levantamento da empresa de inteligência de mercado Scanntech, a cachaça vende, em média, três vezes mais em volume do que a vodka no país.

Em termos de participação no mercado de bebidas alcoólicas (excluindo cervejas), a cachaça representa 9,8% das vendas, enquanto a vodka, sua parceira frequente na caipirinha, responde por 5,5%.

Leia Também Celebre o DIA DA CACHAÇA com novo drinque em DESTAQUE; saiba qual é

Novas tendências de consumo

O estudo, que analisou dados de janeiro de 2024 a agosto de 2025, aponta uma mudança no comportamento do consumidor. Embora as cachaças do segmento premium ainda sejam as mais consumidas, os produtos de preço mais baixo foram os que mais avançaram, ganhando mais espaço no carrinho de compras dos brasileiros.

"A cachaça transcende fronteiras culturais e geracionais, consolidando-se não apenas como um ícone nacional, mas também como uma categoria estratégica tanto para o varejo quanto para a indústria de bebidas", afirma Felipe Passarelli, Head de Inteligência de Mercados da Scanntech.

Em Pernambuco, estado com forte e reconhecida tradição na produção de cachaças de alambique, a bebida é um pilar da cultura e da economia, especialmente no interior. A data celebra não apenas o consumo, mas a história dos engenhos e produtores locais.

A pesquisa também mostra que, diferente da vodka que tem picos de venda no fim do ano, o consumo de cachaça se mantém estável durante todos os meses.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />