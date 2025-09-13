Dia da Cachaça: bebida vende 3 vezes mais que vodka no Brasil e versões mais baratas ganham espaço
Levantamento da Scanntech mostra que, apesar do domínio do segmento premium, produtos de menor preço registraram crescimento no último ano e meio
Clique aqui e escute a matéria
Na véspera do Dia Nacional da Cachaça, celebrado neste sábado (13), uma nova pesquisa revela a força e as novas tendências de consumo da bebida-símbolo do Brasil. De acordo com um levantamento da empresa de inteligência de mercado Scanntech, a cachaça vende, em média, três vezes mais em volume do que a vodka no país.
Em termos de participação no mercado de bebidas alcoólicas (excluindo cervejas), a cachaça representa 9,8% das vendas, enquanto a vodka, sua parceira frequente na caipirinha, responde por 5,5%.
Novas tendências de consumo
O estudo, que analisou dados de janeiro de 2024 a agosto de 2025, aponta uma mudança no comportamento do consumidor. Embora as cachaças do segmento premium ainda sejam as mais consumidas, os produtos de preço mais baixo foram os que mais avançaram, ganhando mais espaço no carrinho de compras dos brasileiros.
"A cachaça transcende fronteiras culturais e geracionais, consolidando-se não apenas como um ícone nacional, mas também como uma categoria estratégica tanto para o varejo quanto para a indústria de bebidas", afirma Felipe Passarelli, Head de Inteligência de Mercados da Scanntech.
Em Pernambuco, estado com forte e reconhecida tradição na produção de cachaças de alambique, a bebida é um pilar da cultura e da economia, especialmente no interior. A data celebra não apenas o consumo, mas a história dos engenhos e produtores locais.
A pesquisa também mostra que, diferente da vodka que tem picos de venda no fim do ano, o consumo de cachaça se mantém estável durante todos os meses.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />