Dia das Crianças 2025: comércio pernambucano espera movimentar R$ 235 milhões

Apesar do otimismo com o avanço percentual, o volume projetado para 2025 ainda reflete uma tendência de desaceleração no consumo pós-pandemia

O comércio de Pernambuco projeta movimentar R$ 235,41 milhões no Dia das Crianças de 2025, segundo uma projeção da Fecomércio-PE (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco) baseada em dados da CNC. A estimativa representa um crescimento de 2,2% em relação ao ano anterior, sinalizando resiliência do setor diante de um cenário econômico desafiador.

Apesar do otimismo com o avanço percentual, o volume projetado para 2025 ainda reflete uma tendência de desaceleração no consumo pós-pandemia. O valor é 18,3% inferior ao volume recorde de vendas registrado em 2020 (R$ 278,61 milhões).

Endividamento e Inflação



A Fecomércio-PE atribui a dificuldade em recuperar os patamares de vendas de anos anteriores a fatores macroeconômicos que limitam o poder de compra das famílias. Os juros elevados restringem o consumo, principalmente em compras parceladas, típicas de datas comemorativas. E o endividamento e inadimplência impactam diretamente a confiança no mercado.

O cenário é agravado pela inflação dos produtos típicos da data. Itens como videogames, perfumes, vestuários e calçados registraram alta acumulada acima de 3% nos últimos 12 meses, pressionando ainda mais o orçamento familiar. O economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, reforçou que a inadimplência e a inflação influenciam principalmente as famílias com menor poder de compra neste período, mas setores como vestuário, perfumaria e eletroeletrônicos seguem essenciais para a movimentação do Dia das Crianças.

Segmentos mais procurados



Apesar das restrições, alguns setores devem concentrar a maior parte da movimentação no Dia das Crianças.

Vestuário e Calçados R$ 66,7 milhões

Farmácia e Perfumaria R$ 61,0 milhões

Eletroeletrônicos R$ 60,0 milhões

Apesar do cenário nebuloso, o presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, destacou a importância da data para o comércio. "Mesmo com um cenário de juros altos e avanço na inadimplência, o comércio pernambucano mostra resiliência, mantendo projeção de crescimento nas vendas neste ano. A data tem maior influência nos segmentos de roupas e calçados," explicou.



