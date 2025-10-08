fechar
Economia | Notícia

Dia das Crianças 2025: comércio pernambucano espera movimentar R$ 235 milhões

Apesar do otimismo com o avanço percentual, o volume projetado para 2025 ainda reflete uma tendência de desaceleração no consumo pós-pandemia

Por JC Publicado em 08/10/2025 às 14:44
Apesar das restri&ccedil;&otilde;es, alguns setores devem concentrar a maior parte da movimenta&ccedil;&atilde;o no Dia das Crian&ccedil;as
Apesar das restrições, alguns setores devem concentrar a maior parte da movimentação no Dia das Crianças - ARTUR BORBA / JC IMAGENS

Clique aqui e escute a matéria

O comércio de Pernambuco projeta movimentar R$ 235,41 milhões no Dia das Crianças de 2025, segundo uma projeção da Fecomércio-PE (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco) baseada em dados da CNC. A estimativa representa um crescimento de 2,2% em relação ao ano anterior, sinalizando resiliência do setor diante de um cenário econômico desafiador.

Apesar do otimismo com o avanço percentual, o volume projetado para 2025 ainda reflete uma tendência de desaceleração no consumo pós-pandemia. O valor é 18,3% inferior ao volume recorde de vendas registrado em 2020 (R$ 278,61 milhões).

Endividamento e Inflação 

A Fecomércio-PE atribui a dificuldade em recuperar os patamares de vendas de anos anteriores a fatores macroeconômicos que limitam o poder de compra das famílias. Os juros elevados restringem o consumo, principalmente em compras parceladas, típicas de datas comemorativas. E o endividamento e inadimplência impactam diretamente a confiança no mercado.

O cenário é agravado pela inflação dos produtos típicos da data. Itens como videogames, perfumes, vestuários e calçados registraram alta acumulada acima de 3% nos últimos 12 meses, pressionando ainda mais o orçamento familiar. O economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, reforçou que a inadimplência e a inflação influenciam principalmente as famílias com menor poder de compra neste período, mas setores como vestuário, perfumaria e eletroeletrônicos seguem essenciais para a movimentação do Dia das Crianças.

Segmentos mais procurados

Apesar das restrições, alguns setores devem concentrar a maior parte da movimentação no Dia das Crianças.

Vestuário e Calçados R$ 66,7 milhões
Farmácia e Perfumaria R$ 61,0 milhões
Eletroeletrônicos R$ 60,0 milhões

Apesar do cenário nebuloso, o presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, destacou a importância da data para o comércio. "Mesmo com um cenário de juros altos e avanço na inadimplência, o comércio pernambucano mostra resiliência, mantendo projeção de crescimento nas vendas neste ano. A data tem maior influência nos segmentos de roupas e calçados," explicou.


 
 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Instituto Ricardo Brennand celebra o Dia das Crianças com Festival Medieval e show do Mundo Bita
Agenda

Instituto Ricardo Brennand celebra o Dia das Crianças com Festival Medieval e show do Mundo Bita
Plaza Shopping celebra o Dia das Crianças com espetáculos gratuitos e experiências lúdicas
Agenda

Plaza Shopping celebra o Dia das Crianças com espetáculos gratuitos e experiências lúdicas

Compartilhe

Tags