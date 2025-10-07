fechar
JUCEPE Apresenta 'Observatório Empresarial' e inicia modernização com foco em dados estratégicos

O presidente da JUCEPE conduziu reunião técnica, destacando que o Observatório reunirá informações estratégicas para subsidiar análises econômicas

Por JC Publicado em 07/10/2025 às 18:47 | Atualizado em 07/10/2025 às 18:47
O encontro teve como objetivo apresentar as funcionalidades e aplicabilidades do Observatório Empresarial de Pernambuco
O encontro teve como objetivo apresentar as funcionalidades e aplicabilidades do Observatório Empresarial de Pernambuco - DIVULGAÇÃO

Em um passo decisivo para modernizar a gestão e a formulação de políticas públicas, a Junta Comercial de Pernambuco (JUCEPE) apresentou nesta terça-feira o Observatório Empresarial de Pernambuco a secretários e representantes de pastas estratégicas do Governo do Estado. A nova ferramenta é vista como um marco que utilizará o cruzamento de dados para impulsionar o desenvolvimento econômico de Pernambuco.

O presidente da JUCEPE, João Batista Alves, conduziu a reunião técnica, destacando que o Observatório reunirá informações estratégicas para subsidiar análises econômicas e apoiar o setor produtivo.

"A iniciativa representa um marco na modernização da JUCEPE e amplia a integração entre os órgãos públicos e o setor produtivo, fortalecendo o ambiente de negócios em Pernambuco", afirmou João Batista Alves.

Inteligência Artificial para Decisões Estratégicas
Durante a demonstração prática, conduzida pelo coordenador de TI da JUCEPE, Heitor Moura, e por Thiago Luiz, representante da ProSolution, o potencial da plataforma foi detalhado.

O Observatório permitirá o cruzamento das bases de dados de investimentos públicos e privados com as informações da Junta, possibilitando avaliar e dimensionar o impacto desses investimentos na atividade econômica e no comportamento das empresas do Estado. Com isso, a JUCEPE passará a realizar análises econômicas a partir de sua própria base de dados, oferecendo um novo serviço de inteligência.

Um dos recursos mais inovadores é a assistente virtual inspirada no ChatGPT, apresentada por Thiago Luiz. A ferramenta, atualmente em fase de testes, permitirá a criação de relatórios complexos por meio de comandos simples, como: "mostrar a cadeia produtiva que mais ofereceu empregos no Recife entre 2022 e 2024".

Plano de ações

Além da nova plataforma tecnológica, a reunião serviu para debater o Plano de Ações 2025/2026 da autarquia, que inclui temas cruciais para o futuro da JUCEPE.

A secretária-geral da JUCEPE, Jéssica Chagas, apresentou propostas complementares para a reestruturação institucional, com foco na criação de novos módulos administrativos e tributários e no fortalecimento da formação técnica dos servidores. A necessidade de um concurso público também esteve na pauta como parte do plano de investimentos em infraestrutura e modernização.

Participaram do encontro os secretários Emmanuel Fernandes (Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo - SEDEPE) e Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico - SDEC), além de representantes das secretarias da Fazenda (SEFAZ) e de Administração (SAD). O consenso foi o reconhecimento da plataforma como uma ferramenta estratégica para aprimorar o planejamento do Estado.

 
 

