Brasil colhe sua maior safra de soja, mas explode número de pedidos de Recuperação Judicial dos produtores rurais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dificuldades financeiras das fazendas e empresas rurais tem origem na queda de produção, baixa do dolar e fenomeno como El Niño que reduziram receitas

Clique aqui e escute a matéria

A safra brasileira de soja 2025/26 caminha para mais um marco na consolidação do país como maior produtor e exportador mundial do grão. A previsão é da consultoria Biond Agro Empresa, especializada em gestão e comercialização de grãos para o produtor brasileiro que integra o Fyo, Cresud e Brasil Agro.

Usando projeções do USDA, a consultoria estima que a produção possa alcançar 175 milhões de toneladas, com a possibilidade de ser superada.



A expectativa elevada se sustenta em ganhos de produtividade, mas o cenário exige cautela devido aos custos de insumos, oscilações cambiais, gargalos logísticos e riscos meteorológicos, que podem influenciar significativamente o resultado final. As projeções indicam aumento de área plantada de 2%, somando aproximadamente 48,3 milhões de hectares.



Boas expectativas



A notícia seria motivo de grandes expectativas se não viesse no mesmo dia em que outra consultoria, a Serasa Experian, que aplicando tecnologia aos dados para gerar informação, o indicador de Recuperação Judicial Agro não revelasse que no segundo trimestre de 2025 o setor rural brasileiro teve 565 solicitações da medida judicial.

Comparado ao mesmo período do ano anterior, quando 429 empresas também fizeram pedidos de RJ portando uma alta de 31,7%, isso quer dizer que em apenas um ano quase mil (994) empresas do setor mais exuberante da economia brasileira pediram prazos para pagar suas dívidas.



Os números de abril a junho último causaram surpresa ao gestor de Marcelo Pimenta de Agronegócio da Serasa Experian. Marcelo Pimenta pelo fato de produtores que atuam como PJ (que possuem maior porte e mais organizados em sua maioria) terem uma quantidade superior de RJs do que produtores que atuam como PF. É a primeira vez que isso acontece desde o último trimestre de 2023. Pimenta diz que ainda está avaliando se houve um represamento de pedidos ou alguma mudança no perfil.



Colheita da soja com modernas máquinas e mecanização via satélite. - Divulgação

Mecanismo legal



Pedidos de Recuperação Judicial fazem parte da dinâmica do setor agropecuário, como fazem os demais setores da economia. Por exemplo: Segundo dados do Monitor RGF da Recuperação Judicial, o número de empresas que recorreram a esse mecanismo legal de reestruturação no país chegou a 4.965 no segundo trimestre, um patamar inédito.

O estado com maior número de empresas é São Paulo. Mas o que não é normal é o volume e o fato de a localização dessas demandas judiciais se concentrarem nos estados de Goiás e Mato Grosso, Rio Grande do Sul, que juntos somaram 269 dos 565 processos.

RJ nos bancos públicos

E o governo passou a observar muito de perto esses números depois que os bancos públicos começaram a ter que fazer provisões depois que começaram a ser informados de cada vez mais RJ. No caso da Caixa Econômica Federal, foi necessário aumentar em 50% as provisões de devedores do setor rural.

O Banco do Brasil teve queda de 60% no lucro líquido com 808 clientes do agronegócio entrando em recuperação judicial. Mas o governo ainda está desconfiado com tantos advogados atendendo ao setor nesse tipo de ação.



Setor agricola muda perfil com aplicação de alta tecninogia como a semeadura da soja. - Divulgação

RJ pessoa física



O que vem chamando a atenção é que os produtores rurais que atuam como pessoa física no Brasil registraram 220 pedidos de Recuperação Judicial no segundo trimestre de 2025. Eles estão se beneficiando de uma nova lei nº 14.112/2020 que trouxe a possibilidade do produtor rural pessoa física de requerer um plano de recuperação judicial similar àquele destinado aos microempresários individuais.



A lei foi aprovada no período da pandemia da Covid-19 e o objetivo era proteger os pequenos produtores rurais. Com a lei, o produtor pode recuperar créditos de ICMS em operações que envolvem compra de insumos, energia elétrica, transporte ou até mesmo exportações. Esse processo pode ser feito via compensação ou pedido de restituição e em 2024 e 2025 os processos buscam atender aos produtores que atuam como pessoa física no Brasil os mesmos direitos que os que constituíram uma empresa (PJ).



Apetite ao risco



Os dados da Serasa mostram que os grandes proprietários (que possuem mais apetite ao risco) foram os que registraram o maior número de pedidos (55). Em seguida vieram os médios (43) e os pequenos (39). Além disso, os produtores que não possuem propriedades rurais – arrendatários e grupos econômicos ou familiares – também seguem com forte representação na busca pelo recurso, marcando 83 pedidos no período.



As empresas ligadas ao agronegócio registraram 102 pedidos de Recuperação Judicial no segundo trimestre de 2025. O volume é o mais alto da série recente e representa uma aceleração relevante em relação ao mesmo período de 2024, quando foram feitos 94 requerimentos. Além disso, o segmento que mais demandou por Recuperação Judicial foi o de processamento de agro derivados (óleo e farelo de soja, açúcar, etanol, laticínios etc.) com 32 pedidos.



Novo paradoxo



Mas o paradoxo continua. Como explicar o fato de que o setor que fatura em dólares tem a melhor produtividade da economia brasileira passar a liderar a busca de proteção contra seus devedores?

Entidades do setor rural afirmam que os problemas começaram em 2024 com perdas na produção.

Fenômenos climáticos como El Niño, que ocorreu em 2023, intensificaram ainda mais as adversidades, contribuindo para a queda na produtividade e o aumento dos custos. Além disso, a redução nos preços das commodities, aliada aos custos de produção em alta, tem pressionado severamente as margens de lucro dos produtores.



Diante desse quadro, a Recuperação Judicial é uma porta de saída para o produtor rural altamente endividado que protege seu patrimônio e garante a continuidade de suas atividades. Até porque, diferente de outras formas de negociação, a RJ blinda o patrimônio do produtor contra cobranças judiciais e arrestos, permitindo a celebração de acordos com prazos de carência, descontos e parcelamentos favoráveis.

Logística Reversa introduz regras claras

Pernambuco assina termo de cooperação para programa de reciclagem no Brasil. - Divulgação

Recicleiros



O Governo de Pernambuco e o Instituto Recicleiros assinaram acordo pioneiro no Brasil em logística reversa, em um modelo que atrai investidores para projetos de reciclagem com impacto real e mensurável.

O Termo de Compromisso de Logística Reversa (TCLR) introduz regras claras para valorizar créditos vinculados a resultados socioambientais, oferecendo segurança jurídica e incentivo para empresas que precisam cumprir suas responsabilidades com a logística reversa e contribuir para a agenda socioambiental do país.



A celebração tem apoio institucional da Adepe, Fiepe e Câmara Americana de Comércio (AMCHAM). Os investimentos serão destinados à montagem de Unidades de Processamento de Materiais Recicláveis (UPMRs) completas. Elas terão campanhas de comunicação para engajamento da população, assessoria técnica para formação sócio-profissional dos catadores, capital de giro limitado e, também, apoio técnico de longo prazo para a municipalidade.



Na prática, uma tonelada reciclada em um projeto estruturante resulta em quatro créditos, enquanto uma tonelada sem comprovação de impacto equivale a um crédito. Isso significa que investimentos em projetos de maior qualidade serão valorizados, criando um incentivo para a reciclagem inclusiva e sustentável.



Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica no Recife. - Divulgação

Transmissão de Energia



De 19 a 22 de outubro, Recife sedia o maior evento de energia da América Latina. O Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica tem previsão de receber mais de três mil especialistas e líderes empresariais. A programação inclui em uma programação de debates, troca de conhecimento e com momentos de integração em cenários inspiradores da capital pernambucana.



O SNPTEE 2025 é promovido pelo Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (CIGRE-Brasil) e organizado pela Eletrobras. Contará com representantes do Ministério de Minas e Energia, da ONS, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), além de CEOs de 60 empresas, profissionais do setor, pesquisadores e acadêmicos.



Usados mais barato



O IBV Auto, índice do banco BV lançado este mês para acompanhar a variação de preços de veículos leves usados no Brasil considerando o nível de preços dos veículos leves usados registrados na leitura de agosto, revela que uma percepção conhecida em todo o Nordeste. Na média, os preços em Pernambuco estão 4% abaixo do registrado no agregado nacional.



O IBV Auto foi desenvolvido para medir, com precisão e base metodológica robusta, a variação de preços de veículos leves usados no Brasil e regionalmente usando dados reais de transações financiadas pelo banco BV, o que reflete o valor de mercado dos veículos em todo o país. E no caso de Pernambuco, sofre influência do mercado que abastece praças no interior e nos demais estados com veículos adquiridos em Pernambuco.



Representante Comercial



Amanhã é o Dia Pan-Americano do Representante Comercial, comemorado pelo Conselho Federal dos Representantes Comerciais de Pernambuco (CORE-PE), que promove palestra com o publicitário Walter Longo, referência em inovação, negócios e transformação digital. Ele é ex-presidente do Grupo Abril e foi mentor de estratégia e inovação do Grupo.



Atualmente, existem quase um milhão de representantes comerciais no Brasil, sendo 26 mil em Pernambuco. O evento tem apoio do Sircope e da Fecomércio-PE, será realizado no auditório do Senac, a partir das 19h, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.



Habitação



Nesta terça-feira (30),a Ademi-PE realiza encontro com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, que vai apresentar o Laboratório de Cidades, uma parceria com o Insper para desenvolver soluções urbanas, e uma atualização do programa Morar Bem. Estarão presentes a secretária de Habitação, Simone Nunes, o secretário Executivo de Habitação, Adriano Freitas, e a Diretora de Políticas Habitacionais, Erika Lócio.

Pesquisa mostra que 65% dos tutores estão dispostos a investir o que for preciso com seus animais. - Divulgação

Amor de pets



Ficou pronto um estudo que analisou o comportamento dos brasileiros com seus animais de estimação da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. A primeira grande informação para o mercado é que 65% dos tutores estão dispostos a investir o que for preciso com seus animais; depois que os pets são considerados membros da família por 70% de seus tutores e que 39% deles optaram por adotar seus pets. Ou seja, não adquiriram os animais de criadores. Finalmente, que 52% dizem já ter priorizado o orçamento do animal em relação a outras necessidades pessoais.



SPIC Brasil começou a transportar para Touros (RN). - Divulgação

Parques eólicos



A SPIC Brasil começou a transportar para Touros (RN) em comboios especiais os equipamentos de grande porte destinados aos parques eólicos Pedra de Amolar e Paraíso Farol, em implantação pela empresa no município. A operação logística é realizada pela empresa Santin, especializada em cargas excedentes, e seguirá até dezembro, quando os últimos equipamentos chegarão à cidade.



Devido às dimensões dos componentes, como pás de 92 metros de comprimento e torres que, montadas, superam a altura de muitos prédios, o deslocamento será feito em carretas especiais, com escolta técnica, batedores e acompanhamento das autoridades de trânsito competentes.

