Responsabilidade Social: Pesquisa mostra que nordestinos separam lixo, mas coleta seletiva não acompanha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estudo aponta que 60% dos moradores nordestinos separam resíduos em casa, mas falta de estrutura inviabiliza reciclagem efetiva na região

Uma pesquisa realizada pelo movimento Plástico Transforma, em parceria com o Instituto Qualibest, revelou que seis em cada dez moradores da região Nordeste separam em casa os resíduos orgânicos e recicláveis. Contudo, quatro em cada dez pessoas apontam a falta de coleta seletiva na rua como o principal impedimento para a efetivação da reciclagem.

Sobre essa realidade, a professora Soraya El-Deir, pesquisadora na área de gestão ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), destacou, durante sua participação na coluna 'Responsabilidade Social' do programa Balanço de Notícias, da Rádio Jornal, a necessidade de uma estrutura que vá além da separação doméstica.

“Saindo da sua casa, tem que ter toda uma rota tecnológica, uma infraestrutura que dê suporte a essa separação”, explicou El-Deir.



Segundo a pesquisadora, a cidade do Recife, que possui alguma infraestrutura, absorve apenas 2% do que é produzido pela população. Outros 12% são coletados por catadores, muitas vezes sem apoio. Ela ressalta: “Se todo mundo hoje resolver fazer a coleta seletiva, a gente não tem infraestrutura na cidade do Recife para dar suporte a isso.”



Confira a coluna na íntegra:



<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/coluna-responsabilidade-social-balanco-08-09/" target="_blank">Responsabilidade Social: Pesquisa mostra que nordestinos separam lixo, mas coleta seletiva não acompanha</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>



A problemática dos plásticos



A professora considera a questão do plástico “extremamente preocupante”. Ela chama atenção especialmente para o plástico de uso único — copinhos, canudos, pratos e talheres descartáveis.



“Este é muito preocupante porque, em sua maioria, não é reciclável. Ele acaba indo para um aterro sanitário, para um lixão ou para os rios, o que é terrível”, afirmou.



No Brasil, a distribuição do uso do plástico é a seguinte:



8% na área médica;

10% nos transportes em geral;



18% na construção civil e infraestrutura;



23% em bens de consumo;



35% apenas em embalagens, descartadas logo após o uso.



Lixões a céu aberto: um problema persistente



Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 1.700 municípios brasileiros — mais de 30% do total — ainda admitiam ter lixões a céu aberto em 2023. Isso acontece mesmo com a vigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já tem mais de uma década, e da Lei de Crimes Ambientais de 1996, que proíbem depósitos irregulares.



“É verdade. E veja que estranho: a gente tem a política nacional de resíduos sólidos, que já está em vigor há muito mais do que uma década, e ela já deveria ter acabado com os lixões”, comentou El-Deir.



Pernambuco é citado como exemplo positivo. Graças a um acordo com o Tribunal de Contas do Estado e a Associação Municipalista de Pernambuco, todos os municípios encerraram os aterros sanitários irregulares, direcionando os resíduos para rotas tecnológicas adequadas.



Mesmo assim, a presença de lixo em locais inadequados ainda é uma realidade. No Brasil, a região Nordeste segue sendo a mais representativa na existência de lixões, em comparação com o Sul e o Sudeste.



Iniciativas e responsabilidade individual



Um avanço interessante ocorreu em Fernando de Noronha. Um decreto distrital de 2018 proibiu canudos, copos e outros descartáveis de uso único, o que resultou em uma experiência considerada “excelente” e na ausência desse tipo de resíduo na ilha.



A professora sugere que o sucesso de Fernando de Noronha, com cerca de 3 mil habitantes, pode servir de modelo para outros municípios. Soraya El-Deir concluiu sua participação reforçando a importância da ação individual: “É preciso que cada um assuma a sua responsabilidade.”

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.