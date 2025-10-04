Investimento na Bolsa: saiba quais estados do Nordeste mais investem
Apesar do crescimento geral, a participação feminina no mercado de investimentos ainda é baixa no Nordeste. Apenas 23% dos investidores são mulheres
O Nordeste do Brasil tem demonstrado um crescente apetite pelo mercado financeiro, e os dados mais recentes da B3 (a bolsa do Brasil) revelam um panorama detalhado sobre a distribuição e o perfil dos investidores pessoa física na região. Com um total de pouco mais de 838 mil contas registradas em setembro de 2025, o Nordeste mostra sua força, embora com concentração em alguns estados e uma notável disparidade de gênero.
A Bahia se consolida como o principal polo de investimentos na região, liderando com folga o número de investidores pessoa física na bolsa. O estado possui cerca de 228 mil contas, o que representa 27,2% do total nordestino.
Logo atrás, Pernambuco demonstra seu peso econômico e financeiro, ocupando a segunda posição. Os pernambucanos respondem por 18,8% dos investidores da região. Em terceiro, está o Ceará, com 17,6% das contas registradas.
No extremo oposto, o estado de Sergipe é o menos representativo, com apenas 4,4% do total de contas da região.
Desigualdade de gênero persiste
Apesar do crescimento geral, a participação feminina no mercado de investimentos ainda é baixa no Nordeste. Apenas 23% (ou 193 mil) dos investidores da região são do sexo feminino, enquanto os homens representam 77% (645 mil contas).
A Bahia também se destaca neste quesito, com o maior número de investidoras do Nordeste. No entanto, o Piauí apresenta a menor representatividade de mulheres investidoras na região.
Dados Detalhados: Investidores Nordestinos por Estado (Setembro/2025)
Estado HOMENS MULHERES TOTAL
- BA 172.39 - 255.513 -227.905
- PE 120.810 - 37.171 -157.981
- CE 114.143 - 33.379- 147.522
- MA 51.714 - 14.374 - 66.088
- PB 48.239 - 13.782 - 62.021
- RN 47.008 - 13.260 - 60.268
- AL 32.576 - 9.268 - 41.844
- PI 29.297 - 8.083 - 37.380
- SE 28.618 - 8.557 - 37.175
- Total Geral: 644.797 - 193.387 - 838.184