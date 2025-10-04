Investimento na Bolsa: saiba quais estados do Nordeste mais investem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Nordeste do Brasil tem demonstrado um crescente apetite pelo mercado financeiro, e os dados mais recentes da B3 (a bolsa do Brasil) revelam um panorama detalhado sobre a distribuição e o perfil dos investidores pessoa física na região. Com um total de pouco mais de 838 mil contas registradas em setembro de 2025, o Nordeste mostra sua força, embora com concentração em alguns estados e uma notável disparidade de gênero.

A Bahia se consolida como o principal polo de investimentos na região, liderando com folga o número de investidores pessoa física na bolsa. O estado possui cerca de 228 mil contas, o que representa 27,2% do total nordestino.

Logo atrás, Pernambuco demonstra seu peso econômico e financeiro, ocupando a segunda posição. Os pernambucanos respondem por 18,8% dos investidores da região. Em terceiro, está o Ceará, com 17,6% das contas registradas.

No extremo oposto, o estado de Sergipe é o menos representativo, com apenas 4,4% do total de contas da região.

Desigualdade de gênero persiste



Apesar do crescimento geral, a participação feminina no mercado de investimentos ainda é baixa no Nordeste. Apenas 23% (ou 193 mil) dos investidores da região são do sexo feminino, enquanto os homens representam 77% (645 mil contas).

A Bahia também se destaca neste quesito, com o maior número de investidoras do Nordeste. No entanto, o Piauí apresenta a menor representatividade de mulheres investidoras na região.

Dados Detalhados: Investidores Nordestinos por Estado (Setembro/2025)



Estado HOMENS MULHERES TOTAL

