Pernambuco aprova R$ 54,7 milhões em novos investimentos e prevê quase 500 empregos

Na 133ª reunião do Condic, 54 projetos industriais, de importação e distribuição receberam incentivos fiscais; balanço anual já soma R$ 969,9 milhões

O Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic) aprovou, nesta terça-feira (30), novos investimentos para Pernambuco. Foram anunciados R$ 54,7 milhões em aportes, com expectativa de geração de 498 empregos diretos, voltados para implantação e expansão de indústrias, importadoras e centrais de distribuição.

A decisão foi tomada durante a 133ª reunião do colegiado, realizada na Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). Ao todo, 54 projetos foram contemplados com incentivos fiscais e financeiros, por meio de programas como o Prodepe (Programa de Desenvolvimento de Pernambuco) e o Proind (Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco).

Balanço de 2025

Reunião do Condic discutiu estratégias para ampliar a atração de empreendimentos e fortalecer a geração de empregos no estado - Divulgação

Com este ciclo, o estado chega a um acumulado de R$ 969,9 milhões em investimentos e 2.237 empregos anunciados em 2025. Em comparação, o volume de 2024 somou R$ 1 bilhão e 3,5 mil postos de trabalho, enquanto em 2023 foram R$ 671 milhões e 3,1 mil empregos.

“Esses investimentos representam mais um passo importante para o desenvolvimento econômico de Pernambuco. O saldo de agosto do Caged confirma que estamos no rumo correto, fortalecendo setores tradicionais e abrindo espaço para novas áreas como construção civil e serviços”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

Entre os destaques, estão oito projetos de importação, com previsão de movimentar R$ 137,9 milhões em compras anuais e gerar recolhimento de R$ 11,1 milhões de ICMS para o estado. Também foram aprovadas 16 centrais de distribuição, que devem movimentar R$ 206,3 milhões e acrescentar R$ 42,6 milhões em tributos anuais.

Segundo a diretora-presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira, a continuidade dos anúncios reforça a confiança dos investidores. “A cada encontro, mostramos que Pernambuco tem planejamento e seriedade na condução da política de desenvolvimento econômico. Isso gera segurança para o empresário que decide ampliar ou implantar seus negócios aqui”, disse.

A próxima reunião do Condic está prevista para dezembro, quando será fechado o ciclo de investimentos de 2025.

DESTAQUES DA 133ª REUNIÃO DO CONDIC

