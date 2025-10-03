Para BlackRock, acesso de estados a recursos privados internacionais exige agências de desenvolvimento em nível de classe mundial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

CEO da maior gestora de fundo do mundo está ajudando o Paraná a estruturar fundo soberano para captação de recursos antes da reforma tribiutária.

Clique aqui e escute a matéria

Na conversa que teve nesta quinta-feira (2) com empresários pernambucanos reunidos pelo Experience Club, o CEO da BlackRock Brasil, maior fundo de investimentos do mundo, Bruno Barino disse que o país tem capacidade de aproveitar oportunidades de atração de grandes investimentos de fundos globais como os geridos pelos companhia, mas advertiu que é preciso que os atores se equiparem profissionalmente para capturar esses recursos.



Ele falou sobre o tema “Megatendências globais e o panorama macroeconômico brasileiro” para aproximadamente 200 empresários num café da manhã no Armazém Blu’nelle a convite do Experience Club Nordeste, liderado por André Farias, onde revelou que os estados podem aproveitar a janela temporal até 2032.



Marco temporal



O ano é o marco temporal em que a Reforma Tributária entra em vigor para definir, formatar e se apresentar ao mercado que o BlackRock tem ao redor do mundo. Mas lembrou que se o setor público deseja captar recursos, precisa entender que o ator privado tem que ganhar dinheiro com o investimento.



No encontro, o vice-presidente da empresa, Natan Nascimento apresentou um painel comparando o Brasil com as economias internacionais com quem o país compete por recursos de projetos de financiamento internacional, onde disse que para o investidor a questão fiscal é um elemento determinante, mas que a decisão tem que transcender o cenário do momento do gestor publico e responder ao objetivo do empreendimento.

O caso do Paraná

O BlackRock Brasil está ajudando vários estados a se apresentarem a esses investidores e o CEO da empresa falou do caso do Paraná, um estado que tem mais de R$34 bilhões em caixa livre e pediu a BlackRock para ajudar a conceber melhores estratégias, inclusive mirando lançar o fundo soberano do estado ainda em 2025.



Bianco revelou que isso se tornou possível em pouco tempo porque o governo do Paraná, atualmente liderado pelo governador, Ratinho Júnior (PSD) estruturou sua agência de desenvolvimento com pessoal oriundo do mercado de capitais com expertise financeira e que vem trabalhando desde o começo da atual gestão sobre os dados de infra-estrutura do estado para se apresentar a mercado global com projetos que possam ser viabilizados com recursos externos.



Bruono Barino e Natan do Nascimento no Exeperience Club com André Farias. - FERNANDO CASTILHO

Veículo de captação

Antes de comandar a gigante dos investimentos no mercado brasileiro, o executivo liderou a área de multi-family office na UBS, onde passou 12 anos. A frente da gestora de investimentos desde o ano passado, ele falou do primeiro produto apresentado pelo Paraná para a BlackRock Brasil, um veículo de captação que financie a construção de silos para as cooperativas do estado, que é um dos players na produção de grãos do país.



O CEO da BlackRock Brasil destacou que para estar pronto para acessar recursos de grandes investidores, os estados terão que ter preparação profissional das suas equipes para definir o que o estado tem como meta, produzir informações robustas sobre as condições do parceiro estatal.

O ativo confiabilidade

E, no caso de projetos de infraestrutura, estarem preparados para celebrar contratos que devem durar muitos anos em que as relações de confiança e confiabilidade sejam uma decisão do Estado e não apenas uma ação do governador, disse o executivo.



Bruno Barino apresentou aos empresários pernambucanos um cenário positivo a partir de 2027 quando entrar a nova administração, sem deixar de chamar atenção para a questão o impacto da dívida externa na formação do perfil de captação do país onde a maior dificuldade para o investidor externo é o quadro negativo dos contras públicas - que ao longo de décadas - vem criando uma tendência onde o país ao consegue crescer mais de 3% por ao menos um período médio.

Moeda é o dólar

Ele lembrou que quando um estado concebe e produz um projeto de captação de grandes blocos de investimentos, a moeda de referência é o dólar. E esclareceu que os critérios que definem onde um fundo global pode decidir investir são os mesmos para qualquer país em termos de retorno.



Há pouco mais de um ano à frente da companhia, Bruno Barino disse que a BlackRock está mapeando qual é o perfil de investidor brasileiro mais interessado em cada tipo de iniciativa. Ela quer definir quais veículos de investimento podem ser mais adequados para esse investimento, além de balizar as características do futuro produto, como nível de risco, horizonte de retorno, tíquete mínimo e estratégia do fundo. E que os atores saibam desse propósito.

Começa com US$1 bilhão



No encontro com os empresários, ele disse que fundos geridos pela BlackRock têm sempre um nível de investimentos de US$1 bilhão, mas que suas equipes no Brasil trabalham com números menores.



Para ele, o mais importante é que estados que precisam construir ou mesmo modernizar seus diversos itens de infraestrutura pensem em concessões e privatizações de grande porte, já que após a vigência das novas normas definidas pela reforma tributária não mais poderão conceder incentivos.

Boa oportunidade



Essa pode ser uma oportunidade para os estados brasileiros, disse o executivo. “Entretanto, é importante que eles tenham uma visão profissional do mercado de capitais internacionais e que construam estratégias mostrando suas capacidades e retorno ao investidor”, alertou.



“E ter presente que ao montar suas estratégias também possam contar com recursos de bancos e agências internacionais de fomento que cobram taxas de juros menores para o aporte do capital desses projetos. Além de mostrar que o investidor pode ser remunerado e o estado se beneficiar desse capital contabilizando os benefícios sociais”, disse.

Novos fundos



No encontro com os convidados do Experience Club, Bruno Brasino falou do lançamento no mês passado de 29 novos BDRs de fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) globais na Bolsa brasileira, sendo 28 de renda variável e um de renda fixa. Segundo a BlackRock, 18 dos novos BDRs de ETFs globais são com estratégias ligadas a países individuais, caso de África do Sul, Dinamarca, Emirados Árabes, Filipinas, Holanda, Índia, Japão, Malásia e Peru.



Após o encontro do Experience Club, Bruno Barino, Natan Nascimento e André Farias visitaram o SJCC, sendo recebidos pelo superintendente, Vladimir Melo, pelo diretor comercial, Carlos Humberto, e pelo diretor de jornalismo, Laurindo Ferreira.

Um estudo global "Addressing the Empathy Gap" DIZ QUE revelou que 86% dos brasileiros desejam empatioa nas empresas. - Divulgação

Empatia no trabalho



A importancia de empatia empresarial

Um estudo global “Addressing the Empathy Gap”, realizado pela Zurich Insurance Group em parceria com o instituto YouGov revelou que 86% dos brasileiros afirmam que é importante ou muito importante que uma empresa demonstre empatia e se preocupe genuinamente com suas necessidades.



É um dos percentuais mais altos entre os países pesquisados, atrás apenas do Chile (89%) e ao lado de Portugal (86%). A empatia também se mostrou um critério decisivo: o Brasil está entre os três países com maior disposição de pagar mais por seguradoras percebidas como empáticas.

MEI endividado



O mês de outubro começa com mais de 8 milhões de CNPJs em situação de inadimplência – aumento de mais de 200 mil negócios desde junho e de 1,1 milhão na comparação com julho de 2024, segundo o Indicador de Inadimplência das Empresas, mais recente da Serasa Experian. Serasa está lançando um manual digital gratuito com dicas sobre como consultar, negociar e evitar as dívidas MEI.



Para ser visto



No próximo dia 13, o Tribunal Superior do Trabalho realizará audiência pública para debater questões jurídicas envolvendo a competência da Justiça do Trabalho em empresas em recuperação judicial. Às 9h, no edifício-sede do TST, em Brasília, sob relatoria do ministro Amaury Rodrigues.



A iniciativa busca colher depoimentos técnicos e experiências práticas para subsidiar a análise do Tribunal sobre um tema que tem gerado controvérsias nos tribunais trabalhistas. A questão é se a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de empresa em recuperação judicial. E os reflexos da Lei de Recuperação Judicial que se sobrepõem à CLT nas indenizações dos empregados.



Colchões Castor



A tradicional fabricante de colchões Castor terá uma unidade fabril em Pombos, no Agreste pernambucano, com investimento de R$6 milhões. A operação vai gerar 100 empregos diretos e indiretos e movimentar cadeias locais de fornecedores, logística e comércio. O setor de móveis e colchões movimentou R$7,67 bilhões em 2024 e manteve a trajetória de crescimento neste ano. Apenas em janeiro de 2025 foram produzidas 34,2 milhões de peças no país, alta de 9,1% em relação a janeiro de 2024.



O Brasil ocupa a posição de sexto maior fabricante global de motocicletas. - DIVULGAÇÃO

Brasil de motos



Mais de 1 milhão de motocicletas foram emplacadas no Brasil no primeiro semestre deste ano. O número representa crescimento de 10,33% em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O Brasil ocupa a posição de sexto maior fabricante global de motocicletas. Em 2024, as vendas já haviam crescido 18,6%, totalizando 1,88 milhão de unidades.



Rosa no RioMar



A ONG CasaRosa vai assumir mais uma vez o projeto Quiosque Solidário, do RioMar Recife, a partir desta quarta (1ª) até o dia 31 de outubro, reforçando a campanha mundial do Outubro Rosa contra o câncer de mama. Além da conscientização, vai divulgar portfólio especial de produtos institucionais com valor totalmente revertido em prol das mulheres assistidas pela instituição, com sede no Espinheiro. O espaço será no piso L1, com funcionamento nos mesmos horários do centro de compras.



A AGRO FTI realiza neste sábado (4) o 3º Dia de Campo na Fazenda Três Corações, em Gravatá (PE). - Divulgação

Dia de campo FTI

A AGRO FTI realiza neste sábado (4) o 3º Dia de Campo na Fazenda Três Corações, em Gravatá (PE). O encontro reunirá produtores rurais, técnicos e especialistas do setor pecuário para discutir avanços em produtividade, genética e integração entre agricultura e pecuária. O evento também marcará a apresentação dos animais que participarão dos próximos leilões virtuais da AGRO FTI. Fêmeas Sindi, touros Sindi, fêmeas Nelore e touros Nelore serão ofertados nos pregões on line que acontecem nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro, respectivamente, na Agreste Leilões.



Buddha Spa Aracajú



O Shopping RioMar Aracaju recebeu nova unidade do Buddha Spa, a primeira unidade do estado de Sergipe. A maior rede de spas urbanos da América Latina tem serviços de massagens, day spas, estética corporal e tratamentos específicos para o público masculino numa franquia liderada pelo casal de médicos Alberto Phang Chiong e Leila Pereira Tenório, em conjunto com a engenheira civil Laís Pereira.



Doações do Exterior



Agora é definitivo. A 1ª Turma do STF decidiu, de forma unânime, que os estados não podem cobrar ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) em doações vindas do exterior. Na prática, famílias que recebem recursos financeiros, bens ou investimentos de parentes que vivem fora do país deixam de estar sujeitas a essa tributação estadual. A medida, segundo a advogada Renata Escobar, sócia do Escobar Advocacia, pacificou a multiplicidade de interpretações e garante segurança para quem recebe valores do exterior.



Pela primeira vez GWM vende mais de 4 mil carros no Brasil. - DIVULGAÇÃO

Lá vem os chineses



Pela primeira vez desde sua chegada ao país, a GWM Brasil ultrapassou a barreira das 4 mil unidades vendidas em um único mês, somando 4.044 veículos emplacados em setembro. Esse resultado é o terceiro recorde de vendas da autotech neste ano e confirma o ritmo acelerado de crescimento da empresa no mercado brasileiro. No acumulado de janeiro a setembro, a GWM cresceu 30,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.



Kroma Energia



A Kroma Energia está mais uma vez no ranking Maiores & Melhores 2025, da revista Exame, listada entre as 100 melhores companhias brasileiras do setor de energia. Em 2024, a Kroma teve receita total superior a R$1 bilhão e lucro líquido de mais de R$34,5 milhões, figurando também entre as 10 maiores empresas pernambucanas, considerando todos os segmentos.

Data Center World



O Brasil terá uma edição nacional do Data Center World (DCW), principal evento global de infraestrutura digital e data centers que desembarca oficialmente no Brasil no ano que vem. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (1º) na 30ª edição do Futurecom, maior plataforma de tecnologia e conectividade da América Latina. Vai aproveitar o ambiente do REDATA, projeto lançado pelo governo federal na Medida Provisória nº 1.318/2025 que faz parte da Política Brasileira de Data Centers e está vinculado à Missão 4 do Programa Brasil Nova Indústria.



Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza recebe a Brazil Travel Market 2025. - Divulgação

Brazil Travel Market



Nos dias 23 e 24 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza acontece o Brazil Travel Market 2025, um dos maiores eventos B2B de turismo da América Latina; A 14ª edição do BTM contará com feira, capacitações, rodada de negócios para 200 agentes de viagens e eventos paralelos, que podem ser consultados na programação oficial disponível no site www.btmbrazil.com.br. Além disso, caravanas de diversos estados do Brasil são aguardadas para participar da iniciativa.A expectativa da organização é reunir 5.000 participantes.

