Itaú alerta para golpe sofisticado da Biometria; entenda o que é

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentram a maior incidência desse tipo de ocorrência, mas o aviso se estende a todo o País

O Itaú Unibanco emitiu um alerta nacional sobre um golpe sofisticado que tem como alvo a coleta indevida de dados biométricos dos clientes. Segundo o banco, criminosos estão utilizando táticas avançadas de engenharia social para induzir as vítimas a compartilharem informações sensíveis, como reconhecimento facial e impressão digital, que são posteriormente usadas em fraudes financeiras.

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentram a maior incidência desse tipo de ocorrência, mas o aviso se estende a todo o país.

Os golpistas utilizam narrativas enganosas, incluindo a promessa de brindes promocionais ou a alegação de que houve fraudes inexistentes na conta da vítima. O objetivo é ganhar a confiança e justificar a solicitação urgente dos dados biométricos.

"Pare, Pense e Questione"



Victor Thomazetti, superintendente de Prevenção a Fraudes do Itaú Unibanco, explica que a sofisticação dos criminosos é crescente. “A engenharia social está mais avançada devido às tecnologias emergentes. Os criminosos exploram gatilhos emocionais, como urgência e medo, para fazer com que as pessoas acreditem na legitimidade das solicitações. No caso da biometria, o discurso faz a vítima acreditar que fornecer esses dados é indispensável,” afirma o executivo.

A recomendação central do banco é clara: “pare, pense e questione. Essa pausa crítica pode evitar o golpe.”

Thomazetti também reforçou a segurança da biometria como tecnologia, mas alertou que justamente essa confiabilidade a torna um alvo. “A biometria é uma tecnologia extremamente segura, mas se torna alvo de criminosos que buscam enganar as pessoas para obter acesso indevido. A conscientização é um pilar essencial da nossa estratégia,” concluiu.

Quatro dicas do Itaú para evitar o golpe:



Diante do cenário, o Itaú Unibanco listou práticas preventivas essenciais para os consumidores:

Use Apenas Canais Oficiais: Nunca compartilhe dados biométricos ou bancários fora de ambientes digitais ou físicos controlados e confiáveis da instituição financeira.

Desconfie de Brindes: Promoções legítimas não exigem o compartilhamento de dados sensíveis para a entrega de prêmios. Desconfie de qualquer abordagem que ofereça brindes em troca de biometria.

Confirme a Solicitação: Caso receba uma solicitação ou alerta suspeito, entre em contato imediatamente com o serviço oficial da instituição financeira para verificar a veracidade da situação.

Em Caso de Fraude: Se for vítima do golpe, entre em contato com o banco para providências como bloqueio de contas e cartões, e registre um boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima.

O banco informou que mantém um canal em seu site oficial com materiais de conscientização para orientar a população sobre as boas práticas de segurança.