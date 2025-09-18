Programa "Fique em Dia" da Prefeitura do Recife entra na reta final com descontos de até 90%
Para negociar, pessoas físicas precisam do número sequencial do imóvel; pessoas jurídicas e autônomos devem ter o número da Inscrição Mercantil
Por
JC
Publicado em 18/09/2025 às 19:55
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Os moradores do Recife que têm débitos com o município precisam se apressar. A Secretaria de Finanças da cidade está na reta final do programa "Fique em Dia", que oferece condições especiais para a quitação de dívidas de IPTU, ISS e outras taxas municipais. O prazo para negociar com descontos em juros e multas vai até 30 de setembro.
O programa abrange dívidas geradas até o final de 2024 e disponibiliza descontos de até 90% para pagamentos à vista. Para quem precisa de mais tempo, há opções de parcelamento em até 96 vezes, com descontos progressivos:
Pagamento à vista: 90% de desconto em juros e multas.
Até 12 parcelas: 70% de desconto.
Até 24 parcelas: 50% de desconto.
Até 36 parcelas: 30% de desconto.
Até 48 parcelas: 10% de desconto.
Múltiplas formas de negociação
A negociação pode ser feita de forma ágil e conveniente por diversos canais. O contribuinte pode acessar o site oficial do programa, o fiqueemdia.recife.pe.gov.br, ou utilizar o aplicativo Conecta Recife. Pelo WhatsApp, é possível iniciar uma conversa com a Secretaria de Finanças pelo número (81) 3355-9025. O atendimento presencial continua disponível no Centro de Atendimento ao Contribuinte, na sede da Prefeitura.
Além das opções de parcelamento, a prefeitura também oferece a alternativa de pagamento com cartão de crédito, permitindo ao contribuinte garantir o desconto de pagamento à vista com a flexibilidade de parcelar em até 24 vezes, com taxas da operadora.
Para negociar, pessoas físicas precisam do número sequencial do imóvel, enquanto pessoas jurídicas e autônomos devem ter o número da Inscrição Mercantil em mãos.