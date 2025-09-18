fechar
Programa "Fique em Dia" da Prefeitura do Recife entra na reta final com descontos de até 90%

Para negociar, pessoas físicas precisam do número sequencial do imóvel; pessoas jurídicas e autônomos devem ter o número da Inscrição Mercantil

Por JC Publicado em 18/09/2025 às 19:55
O programa abrange d&iacute;vidas geradas at&eacute; o final de 2024 e disponibiliza descontos de at&eacute; 90% para pagamentos &agrave; vista
O programa abrange dívidas geradas até o final de 2024 e disponibiliza descontos de até 90% para pagamentos à vista - REPRODUÇÃO/PCR

Os moradores do Recife que têm débitos com o município precisam se apressar. A Secretaria de Finanças da cidade está na reta final do programa "Fique em Dia", que oferece condições especiais para a quitação de dívidas de IPTU, ISS e outras taxas municipais. O prazo para negociar com descontos em juros e multas vai até 30 de setembro.

O programa abrange dívidas geradas até o final de 2024 e disponibiliza descontos de até 90% para pagamentos à vista. Para quem precisa de mais tempo, há opções de parcelamento em até 96 vezes, com descontos progressivos:

Pagamento à vista: 90% de desconto em juros e multas.

Até 12 parcelas: 70% de desconto.

Até 24 parcelas: 50% de desconto.

Até 36 parcelas: 30% de desconto.

Até 48 parcelas: 10% de desconto.

Múltiplas formas de negociação

A negociação pode ser feita de forma ágil e conveniente por diversos canais. O contribuinte pode acessar o site oficial do programa, o fiqueemdia.recife.pe.gov.br, ou utilizar o aplicativo Conecta Recife. Pelo WhatsApp, é possível iniciar uma conversa com a Secretaria de Finanças pelo número (81) 3355-9025. O atendimento presencial continua disponível no Centro de Atendimento ao Contribuinte, na sede da Prefeitura.

Além das opções de parcelamento, a prefeitura também oferece a alternativa de pagamento com cartão de crédito, permitindo ao contribuinte garantir o desconto de pagamento à vista com a flexibilidade de parcelar em até 24 vezes, com taxas da operadora.

Para negociar, pessoas físicas precisam do número sequencial do imóvel, enquanto pessoas jurídicas e autônomos devem ter o número da Inscrição Mercantil em mãos.

 
 
 

