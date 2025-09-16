Plataforma gratuita, criada por empresa recifense, ajuda credores a acompanhar precatórios no Brasil
Ferramenta online gratuita reúne prazos, valores e correções de precatórios em um só painel e ajuda credores a tomar decisões mais seguras
A partir desta terça-feira (16), credores de precatórios em todo o país terão uma nova ferramenta para acompanhar a evolução de seus processos. Trata-se da SeuPrecatório360, plataforma online e gratuita que reúne em um único painel informações como prazos, juros, correções, deduções e valores líquidos a receber.
O sistema foi desenvolvido pela Ativos Precatórios, empresa recifense criada em 2021 e especializada no mercado de antecipação e gestão de créditos judiciais. A proposta é dar mais clareza a um tema considerado complexo até mesmo por advogados.
“Muitos credores de precatórios são pessoas simples ou idosas, que enfrentam dificuldades para entender seus direitos. Com a ferramenta, buscamos democratizar o acesso à informação e trazer transparência sobre valores e prazos”, explica Rafael Almeida, sócio da Ativos.
Além de centralizar dados, a plataforma permite ao usuário comparar os prazos de pagamento antes e depois da Emenda Constitucional 136/2025, que alongou o calendário de quitação desses débitos. A estimativa é que esse tipo de recurso ajude o credor a decidir se vale a pena ou não antecipar seu crédito no mercado.
“Um diferencial é que o credor consegue tomar decisões mais informadas sobre antecipar, ou não, seu crédito, com base no valor atualizado e na estimativa real de pagamento”, complementa Almeida.
A iniciativa dialoga com um debate cada vez mais urgente no país: a necessidade de transparência sobre os precatórios — dívidas reconhecidas pelo poder público após decisão judicial definitiva. Segundo especialistas, a falta de informação costuma gerar incerteza financeira e insegurança para quem depende desses valores.
A plataforma SeuPrecatório360 já está disponível e pode ser acessada em seuprecatorio360.com.br