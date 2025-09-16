Campanha 'Vem Pro Centro Premiado' busca aquecer vendas no comércio do Recife com prêmios
A cada R$ 50 em compras nas lojas participantes, o cliente terá direito a três cupons para participar de um sorteio com diversos prêmios
Clique aqui e escute a matéria
Com o objetivo de impulsionar o comércio no Centro do Recife, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) lançou a campanha "Vem Pro Centro Premiado 2025". A iniciativa, que acontece pela primeira vez, será realizada entre os dias 16 e 20 de setembro, oferecendo promoções e sorteios de prêmios. A ação envolverá mais de 1.500 estabelecimentos nos bairros de São José, Santo Antônio, Boa Vista e no Shopping Boa Vista.
Os prêmios incluem um caminhão de prêmios e duas bicicletas aro 29. O sorteio está marcado para o dia 26 de setembro.
O lançamento da campanha aconteceu na manhã desta terça-feira (16) no Café do Mercado, no Centro, e reuniu jornalistas, empresários e representantes da Prefeitura do Recife, da Recentro e do 16º Batalhão da Polícia Militar.
Fôlego para as vendas
De acordo com o presidente da CDL Recife, Fred Leal, a campanha tem como meta atrair mais consumidores para o centro da cidade. "A CDL Recife está empenhada em promover o comércio do Centro do Recife. Essa nova ação, exclusiva para o comércio local, vai dar um novo fôlego nas vendas para que os lojistas se preparem para as demandas de final de ano”, destacou Leal, que também é presidente do Sindilojas Recife. Ele informou que as principais ruas da área central terão faixas e as lojas participantes serão identificadas.
Como participar
Para concorrer aos prêmios, os clientes devem cadastrar seus comprovantes de compra no site www.vemprocentropremiado.com.br. A cada R$ 50 em compras nas lojas participantes, o cliente terá direito a três cupons. O sorteio será realizado na sede da CDL Recife, na Boa Vista, no dia 26 de setembro, às 10h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da campanha.
A campanha "Vem Pro Centro Premiado" é uma realização da CDL Recife, com o apoio de diversas entidades e empresas, incluindo a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, a Prefeitura do Recife e o Shopping Boa Vista.