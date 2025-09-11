fechar
Comércio varejista em Pernambuco tem leve queda em julho, diz IBGE

Apesar da queda mensal, a comparação de julho de 2025 com o mesmo mês de 2024 mostra um cenário mais positivo para as vendas no Estado

Por JC Publicado em 11/09/2025 às 14:56
No acumulado do ano, o com&eacute;rcio pernambucano cresceu 2,1% at&eacute; julho
No acumulado do ano, o comércio pernambucano cresceu 2,1% até julho - DAY SANTOS/ACERVO JC IMAGEM

O comércio varejista em Pernambuco registrou uma pequena retração de -0,2% em julho, comparado ao mês anterior com ajuste sazonal. A informação é da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A queda contrasta com o melhor resultado dos últimos 12 meses, que foi o crescimento de 1,2% em fevereiro de 2025.

Apesar da queda mensal, a comparação de julho de 2025 com o mesmo mês de 2024 mostra um cenário mais positivo, com um crescimento de 1,2% no volume de vendas.

Desempenho no acumulado e por setor

No acumulado do ano, o comércio pernambucano cresceu 2,1% até julho. Já na variação acumulada de 12 meses, o estado registrou alta de 3,3%.

Os dados do IBGE também destacam o desempenho de setores específicos:

Veículos, motocicletas, partes e peças: Este setor apresentou uma queda expressiva de -3,6% no volume de vendas em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Materiais de construção: O setor também teve uma retração, de -2,8% no mesmo período.

Apesar da queda no volume de vendas desses segmentos, a receita nominal de vendas do comércio varejista ampliado como um todo apresentou crescimento. Houve um aumento de 1,8% entre junho e julho de 2025 e de 5,8% na comparação com julho do ano passado. Esse crescimento foi impulsionado, em grande parte, pelo setor de veículos, cuja receita nominal de vendas aumentou 1,2% na comparação anual, mesmo com a queda no volume de vendas.

