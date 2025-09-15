Grupo JCPM leva experiências para a COP30

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta quarta-feira (17), a Associação Brasileira de Shopping Centers realiza, em Belém, um encontro prévio para discutir iniciativas do segmento

Compromisso ambiental e desenvolvimento socioeconômico podem andar juntos. Um exemplo é o trabalho desenvolvido nos shoppings do Grupo JCPM na gestão dos resíduos aliado à geração de renda para cooperativas de recicladores. A iniciativa de referência será compartilhada para representantes do setor na próxima quarta-feira (17), em Belém do Pará, durante evento preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

A empresa líder em shopping centers no Nordeste e entre as cinco maiores do País também já tem presença confirmada durante Cúpula da ONU, em novembro na capital paraense, com apresentação sobre Resiliência Climática e Regeneração Urbana, com experiência do RioMar Recife. O painel integra a programação promovida pela Responding to Climate Change (RTCC), uma das principais entidades de fomento às discussões sobre o crescimento sustentável no planeta.



Na ocasião será detalhado o Projeto de Revitalização de Áreas Verdes (PRAV), que promoveu na Bacia do Pina, a regeneração de um corredor ecológico, com uma diversidade de espécies nativas e adaptadas, em uma área antes degradada por um aterro industrial.



Boas práticas de sustentabilidade

As duas apresentações serão conduzidas pela diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, Lúcia Pontes, e a gestora de Sustentabilidade, Thayara Paschoal. “Nossa participação nas agendas da COP30 visa alianças setoriais em torno de boas práticas que promovam o desenvolvimento sustentável e o bem-estar social”, explica Lúcia Pontes. “Compartilharemos ações de impacto positivo, com modelos aplicáveis a shopping centers e outros setores econômicos, e sempre com atenção a outras experiências que possam aperfeiçoar nossas operações”, destaca a diretora.



As iniciativas socioambientais compartilhadas durante os eventos na capital paraense fazem parte do Relatório ASG 2024 do Grupo JCPM, cujos resultados podem ser conferidos em sustentabilidade2024.jcpm.com.br



Gestão de resíduos com foco na inclusão social



O evento Pré-COP30, nesta quarta-feira (17), promovido pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), ocorre no Boulevard Shopping, na região central de Belém. O público presente irá conferir como o Grupo JCPM estrutura suas operações de resíduos com foco em inclusão social.



Há mais de uma década, o Grupo JCPM mantém parcerias com organizações de pessoas catadoras - Divulgação

Há mais de uma década, o Grupo JCPM mantém parcerias com organizações de pessoas catadoras, responsáveis pela destinação de mais de 70% dos resíduos recicláveis gerados nos empreendimentos. Em 2024, foram enviadas 2.321 toneladas de materiais recicláveis para seis cooperativas, com destaque para o papelão (88% do total), seguido por plástico (7%), metal (3%) e vidro (2%).



O volume garantiu renda complementar a 209 pessoas, com R$ 1,86 milhão em vendas pelas cooperativas parceiras. “Investimos em estruturas próprias qualificadas para a triagem, reduzindo o custo operacional para as cooperativas, visando aumentar a margem de lucro das pessoas catadoras”, detalha Thayara Paschoal.



As iniciativas socioambientais compartilhadas durante os eventos em Belém fazem parte do Relatório ASG 2024 do Grupo JCPM - Divulgação

Em ganhos ambientais, o quantitativo de reciclados, considerando as principais tipologias, representou uma redução estimada de 1.362 toneladas de CO?e — o equivalente ao carbono absorvido por 22,7 mil árvores em um ano. Cada tonelada de recicláveis recuperada representou 0,60 tCO?e de emissões evitadas, o que corresponde, por exemplo, às emissões geradas em uma hora de voo de uma aeronave comercial.