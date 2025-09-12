Dólar cai para R$ 5,35 e atinge o menor valor em 15 meses
Queda foi impulsionada pela redução do risco político interno após julgamento no STF e por um enfraquecimento global da moeda norte-americana
Clique aqui e escute a matéria
O dólar americano registrou uma forte queda nesta sexta-feira (12), fechando o dia cotado a R$ 5,35. Este é o menor valor de fechamento para a moeda em 15 meses, desde junho de 2024, sinalizando um momento de forte otimismo do mercado financeiro em relação ao Brasil.
A queda, de 1,2% no dia, foi impulsionada por uma combinação de fatores internos e externos.
Cenário interno e externo
No Brasil, analistas apontam que a conclusão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta semana reduziu a percepção de risco institucional no país. A definição do cenário jurídico de um dos principais atores políticos dos últimos anos trouxe mais previsibilidade, o que atrai o capital estrangeiro.
No cenário externo, o dólar também perdeu força em relação a outras moedas globais. A divulgação de dados econômicos mais fracos que o esperado nos Estados Unidos aumentou a aposta de que o Banco Central americano (o Fed) poderá cortar as taxas de juros em breve, o que torna investimentos em países com juros mais altos, como o Brasil, mais atrativos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Com a queda de hoje, o dólar acumula um recuo de 2,5% na semana.
(Com informações da Agência Brasil)
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />