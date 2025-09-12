fechar
Economia | Notícia

Dólar cai para R$ 5,35 e atinge o menor valor em 15 meses

Queda foi impulsionada pela redução do risco político interno após julgamento no STF e por um enfraquecimento global da moeda norte-americana

Por Túlio Feitosa Publicado em 12/09/2025 às 21:11
Moeda estrangeira não é só para investidor
Moeda estrangeira não é só para investidor - © Valter Campanato/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

O dólar americano registrou uma forte queda nesta sexta-feira (12), fechando o dia cotado a R$ 5,35. Este é o menor valor de fechamento para a moeda em 15 meses, desde junho de 2024, sinalizando um momento de forte otimismo do mercado financeiro em relação ao Brasil.

A queda, de 1,2% no dia, foi impulsionada por uma combinação de fatores internos e externos.

Leia Também

Cenário interno e externo

No Brasil, analistas apontam que a conclusão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta semana reduziu a percepção de risco institucional no país. A definição do cenário jurídico de um dos principais atores políticos dos últimos anos trouxe mais previsibilidade, o que atrai o capital estrangeiro.

No cenário externo, o dólar também perdeu força em relação a outras moedas globais. A divulgação de dados econômicos mais fracos que o esperado nos Estados Unidos aumentou a aposta de que o Banco Central americano (o Fed) poderá cortar as taxas de juros em breve, o que torna investimentos em países com juros mais altos, como o Brasil, mais atrativos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com a queda de hoje, o dólar acumula um recuo de 2,5% na semana.

(Com informações da Agência Brasil)

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Desvalorização do dólar faz rentabilidade de fundo cambiais cair, saques superam aportes
INVESTIMENTOS

Desvalorização do dólar faz rentabilidade de fundo cambiais cair, saques superam aportes
Dólar sobe para R$ 5,42 nesta sexta-feira, mas cai 3,19% no mês de agosto
Economia

Dólar sobe para R$ 5,42 nesta sexta-feira, mas cai 3,19% no mês de agosto

Compartilhe

Tags