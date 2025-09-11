fechar
Quase metade dos bares e restaurantes pernambucanos registram lucro em julho

Para o presidente da Abrasel em Pernambuco, Tony Sousa, os números revelam um cenário de avanços, mas ainda sem solidez para o setor

Por JC Publicado em 11/09/2025 às 15:08
O endividamento segue sendo um obst&aacute;culo importante: 35% das empresas declararam ter d&iacute;vidas em atraso
O endividamento segue sendo um obstáculo importante: 35% das empresas declararam ter dívidas em atraso - BRUNO CAMPOS/ACERVO JC IMAGEM

Quase metade dos estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar de Pernambuco fechou julho no azul, de acordo com a nova pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), realizada entre os dias 18 e 26 de agosto. O levantamento aponta que 42% das empresas do setor operaram com lucro em julho, 37% mantiveram estabilidade e 21% registraram prejuízo.

O levantamento mostra ainda que 54% dos estabelecimentos tiveram aumento de faturamento em relação ao mês anterior, enquanto 28% apresentaram queda e 18% permaneceram estáveis.

Apesar do resultado positivo no desempenho recente, os empresários relatam dificuldades em lidar com custos e dívidas. Segundo a pesquisa, 28% dos negócios não conseguiram realizar qualquer reajuste de preços nos últimos 12 meses. Entre os que conseguiram, 64% ajustaram valores abaixo ou no mesmo ritmo da inflação, e apenas 8% aumentaram preços acima dela.

ENDIVIDAMENTO

O endividamento segue sendo um obstáculo importante: 35% das empresas declararam ter dívidas em atraso. Os principais débitos estão relacionados a impostos federais (84%), estaduais (53%) e encargos trabalhistas e previdenciários (44%).

Para o presidente da Abrasel em Pernambuco, Tony Sousa, os números revelam um cenário de avanços, mas ainda sem solidez. “O fato de quase metade das empresas ter operado com lucro em julho mostra que o setor encontrou algum fôlego, mesmo em um ambiente econômico adverso. Esse resultado dá confiança, mas também deixa evidente que a recuperação ainda não é sólida: boa parte dos negócios segue pressionada por dívidas e pela dificuldade de ajustar preços diante da inflação. O desafio agora é transformar esse respiro em uma trajetória consistente de crescimento”, afirma.

